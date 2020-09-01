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【旅遊寒冬】英國旅遊公司Saga前老闆　投資1億英鎊拯救公司

環球政經 12:42 2020/09/01

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Saga創辦人羅傑德哈恩（Sir Roger de Haan）於2004年以13.5億英鎊（約13.9億港元）的價格出售了Saga，現將投資1億英鎊以支撐公司的財務重返正軌。

據Sky News報道，Saga表示，德哈恩將斥資6,060萬英鎊（約6.2億港元），以每股27便士（約2.8港元）的價格購買Saga的20％的股份，較8月28日的收盤價13.61便士（1.4港元）漲價98％。

【股神動向】股神巴菲特親自操刀 買入五家日企料長揸【下一頁

【英國買樓】80後曼城樓業主：買英國樓戒問冧巴心態【下一頁

他還將以每股15便士（1.55港元）的最高發行價投資3,940萬英鎊（約4億港元）的配股，並以非執行董事長的身份加入董事會。Saga將以每股15便士的最高價進一步發售給現有投資者，使總籌資額達到1.5億英鎊（約15.5億港元）。

德哈恩的父親西德尼（Sidney）於1948年創立了Saga，德哈恩於1984年接管公司並將其出售給由私募股權公司Charterhouse資助的管理層收購團隊，他擁有70％的股份，而其餘股份則由家族信託所持有。

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責任編輯：梁翠麗

英鎊 港元 配股 收購 英國 買入 長揸 家族信託

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