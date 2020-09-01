「雙循環」助力跨越「中等收入陷阱」

值此全球百年難遇的大變局，中國構建和完善「雙循環」的進程，實質上也是跨越「中等收入陷阱」的歷程。所謂「中等收入陷阱」，是指經濟體在進入中等收入階段後遭遇社會經濟困境，以至難以邁入高收入階段。長期以來，如何跨越「中等收入陷阱」一直是中國經濟理論界和實務界的重要關切。這一命題與構建中國經濟「雙循環」在兩大層面形成了相輔相成、密不可分的內在聯繫。

第一，發展時序的一致性。綜合國內外學術研究，「中等收入陷阱」可以細分為兩個部分。其一，「中等偏下收入陷阱」，觸發標準是一個經濟體走出中等偏下收入組（人均國民總收入GNI為1036美元至4045美元）、進入中等偏下收入組（人均GNI為4046美元至12535美元）的所用時間約25年至28年。其二，「中等偏上收入陷阱」，觸發標準是一個經濟體走出中等偏上收入組、進入高收入組（人均GNI為12535美元以上）的所用時間約14年至15年。參照上述標準，2002年至2010年，中國僅用8年就已邁過「中等偏下收入陷阱」。在開啟高質量發展階段後，2019年中國人均GDP邁入1萬美元大關，人均GNI達到10410美元，全球排名第71位。這意味着，以2020年為新起點，中國已位於突破「中等偏上收入陷阱」的關鍵階段。由此，從2020年出發，構建「雙循環」新格局並助力實現社會主義現代化的進程，也將是推動中國完全跨越「中等收入陷阱」、步入高收入階段的歷程。

第二，經濟邏輯的一致性。從經濟理論來看，對於後發經濟體，「中等收入陷阱」的成因主要包括：1）「人口紅利」、自然資源等初始稟賦枯竭；2）內部供需兩側發展不足、結構錯配；3）收入分配不公平，貧富差距過大；4）過度依賴全球市場，並遭遇國際貿易競爭的衝擊；5）科技進步和產業升級受阻。在當前全球百年未遇的變局之中，全球疫情風險、經濟金融風險、地緣衝突風險相互激化，民粹主義、保護主義、大國優先主義不斷高漲，貿易壁壘、金融壁壘、科技壁壘野蠻生長，正在催化上述成因的共振與爆發。立足於「雙循環」新格局，中國經濟有望對內推動供給側、需求側的雙升級，在動盪的全球局勢下強化內生穩定性和長期增長潛力；對外拓展高水平開放的新空間，主動參與全球經貿體系重塑以改善外部環境。因此，「雙循環」的構建和完善有望針對性地克服上述陷阱成因，從根本上支持中國跨越「中等收入陷阱」。