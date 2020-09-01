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【移民澳洲】墨爾本樓價8月挫 跌幅為其他城市兩倍

環球社會熱點 12:42 2020/09/01

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【移民澳洲】墨爾本樓價8月挫 跌幅為其他城市兩倍

澳洲早前宣布延長香港畢業生和技術簽證至5年，為香港人申請永久居留提供條件，令移民澳洲成為香港人的熱門話題。在新冠肺炎疫情下，8月澳洲樓價錄得下滑。其中，澳洲墨爾本樓價8月按月挫1.2%，跌幅為澳洲其他城市兩倍。

在澳洲第二波疫情中，墨爾本所在的維多利亞州為重災區。墨爾本8月初再收緊防疫限制，包括宵禁、強制戴口罩、禁足。

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【移民澳洲】向新移民提供無限時免費英語課 政府望增凝聚力

在新冠肺炎疫情下，墨爾本樓價自3月累跌4.6%。單計8月，墨爾本樓價按月跌1.2%，但按年計則升5.9%。

而在其他城市，悉尼8月樓價按月跌0.5%、布里斯班（Brisbane）則跌0.1%、阿德萊德（Adelaide）及珀斯（Perth）的樓價則持平。

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【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理

澳洲儲備銀行（RBA）早前預計，澳洲樓價下跌40%，形容是「極端但合理」的情況。

RBA引述澳洲金融監理署（APRA）及國際貨幣基金組織（IMF）進行的銀行壓力測試，假設就業下跌8%，樓價大挫40%。文件指，情況極端，但有可能發生，如在全球全融危機中，部分國家經歷類似的情況。

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責任編輯：林嘉莉

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