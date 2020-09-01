【美股焦點】利用數據提高生產力　研究機構指亞馬遜乘機壓制工會活動

▲ 美國研究機構指亞馬遜利用數據限制工會活動。

美國研究機構開放市場研究所，於美國時間周一（8月31日）公布一份研究報告，指亞馬遜公司利用對工人全面監控提高生產力，同時或限制該公司在美國各地的工會運作。開放市場研究所總部設在華盛頓，專注於科技公司的壟斷情況及反壟斷議題的研究。該機構指亞馬遜利用導航軟件、物品掃瞄器、腕帶、安全攝錄鏡頭及錄影設備等，監察在物流倉庫及門店工作的員工。

除此之外，開放市場研究所留意到亞馬遜頻繁調動員工，認為或是企業限制公會組織的策略，同時又利用團隊成員情緒、多樣性指數等數據，計算那些門店有較高工會組織的風險。開放市場研究所呼籲亞馬遜公司停止侵入性的監視方式，並指亞馬遜公司及其他僱主應該要獲我州及聯邦機構的批準，才能採用不傷害工人權益的追蹤措施。

根據外媒5月報導，亞馬遜長期抵制組建工會，公司發言人Rachael Lightyghty回應，亞馬遜已提供勞工團體所要求的條件，包括每小時15美元或更高的起薪、健康福利及職業發展。

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編輯：謝克迪