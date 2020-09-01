【股份拆細】蘋果Tesla拆股飛升 大價港股有得諗?（訂戶專訂） 即市財經 13:20 2020/09/01 分享： 蘋果公司（美：AAPL）及Tesla（美：TSLA）股份拆細昨同日生效，股價同步飆升，帶動市值合共激增1,200多億美元，令拆股效應再成投資市場熱話。珠玉在前，拆股效應是否同適用於新經濟股為主的港股大價股，相信亦為一眾大價股公司高層值得深思的課題。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【ATMX】小米超大成交破頂 升勢才剛起步？（訂戶專享） 2020/08/31 【ATMX】小米超大成交破頂 升勢才剛起步？（訂戶專享） 【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享） 2020/08/28 【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享） 【全球資產荒】央行大放水激化資產荒 爭回報有無良方?（訂戶專享） 2020/08/26 【全球資產荒】央行大放水激化資產荒 爭回報有無良方?（訂戶專享） 【港版納指】恒生科技指數ETF出爐 被動資金接力推升美團? （訂戶專享） 2020/08/25 【港版納指】恒生科技指數ETF出爐 被動資金接力推升美團? （訂戶專享） 【中美科技戰】騰訊微信憂慮暫解 中資科技股風險難除（訂戶專享） 2020/08/24 【中美科技戰】騰訊微信憂慮暫解 中資科技股風險難除（訂戶專享） 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 蘋果（Apple，美：AAPL） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） A股 美股 香港股票 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入