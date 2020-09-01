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【股份拆細】蘋果Tesla拆股飛升 大價港股有得諗?（訂戶專訂）

即市財經 13:20 2020/09/01

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蘋果公司（美：AAPL）及Tesla（美：TSLA）股份拆細昨同日生效，股價同步飆升，帶動市值合共激增1,200多億美元，令拆股效應再成投資市場熱話。珠玉在前，拆股效應是否同適用於新經濟股為主的港股大價股，相信亦為一眾大價股公司高層值得深思的課題。

...

欄名 : 交易講場

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