【美國示威】特朗普為支持者護航 17歲少年開槍屬自衛

▲ 美國總統特朗普為參與示威的支持者辯護。

美國威斯康星州黑人男子Jacob Blake遭警察開槍射傷，南部城市基諾沙（Kenosha）爆發大規模示威，其中有一名17歲白人少年開槍，導致兩死一傷被捕。有指該青年是總統特朗普的支持者，特朗普在周一（31日）的記者會上亦有為他辯護。

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被捕的17歲白人少年里滕豪斯（Kyle Rittenhouse），在上月25日晚上手持步槍出現於現場。里滕豪斯當時向試圖制服他的示威者開槍，其後將步槍掛於身前及離開現場。他被指曾出現在特朗普的競選活動上。特朗普在記者會上亦有為他辯護，認為開槍屬於自衛，他提到：

「你我看到的片段是一樣的，我猜他（里滕豪斯）正設法擺脫他們（示威者）。他跌倒後，他們（示威者）上前狠狠地攻擊他。」

（"you saw the same tape as I saw, and he was trying to get away from them, I guess, it looks like. And he fell, and then they very violently attacked him.）

「我想他當時是遇到很大的麻煩，甚至可能被殺。」

（"I guess he was in very big trouble, he probably would have been killed."）

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總統特朗普曾譴責「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）示威的暴力，這次記者一再問及總統特朗普會否譴責相關示威活動，他卻道：

「我明白他們（示威者）有很多是我的支持者，但那是和平的示威。」

"Well, I understand they had large numbers of people that were supporters, but that was a peaceful protest."

他亦有趁機批評他在總統大選的對手、民主黨候選人拜登，指控他沒有與引發騷亂的極端左翼激進分子撇清關係。

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責任編輯：葉芷樺

