【美國示威】特朗普為支持者護航 17歲少年開槍屬自衛

美國威斯康星州黑人男子Jacob Blake遭警察開槍射傷,南部城市基諾沙(Kenosha)爆發大規模示威,其中有一名17歲白人少年開槍,導致兩死一傷被捕。有指該青年是總統特朗普的支持者,特朗普在周一(31日)的記者會上亦有為他辯護。

被捕的17歲白人少年里滕豪斯(Kyle Rittenhouse),在上月25日晚上手持步槍出現於現場。里滕豪斯當時向試圖制服他的示威者開槍,其後將步槍掛於身前及離開現場。他被指曾出現在特朗普的競選活動上。特朗普在記者會上亦有為他辯護,認為開槍屬於自衛,他提到:

「你我看到的片段是一樣的,我猜他(里滕豪斯)正設法擺脫他們(示威者)。他跌倒後,他們(示威者)上前狠狠地攻擊他。」

("you saw the same tape as I saw, and he was trying to get away from them, I guess, it looks like. And he fell, and then they very violently attacked him.)