  • 31°C
香港時間 : 2020901日 (二) 11:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【汽車股】比亞迪急漲11% 大和唱好新能源車銷售前景籲買

即市財經 11:27 2020/09/01

分享：

比亞迪搭載「刀片電池」的新車型「漢」發佈以來訂單已超3萬台，券商唱好比亞迪新能源車銷售前景。

比亞迪 （01211） 績後股價急漲，今日高見87.2元，升逾1成，未足半日成交已超11億元。投資界看好新能源汽車銷售前景，大和將比亞迪目標價由69元調升至94元，評級由「持有」升至「買入」。瑞信亦大幅調升比亞迪目標價逾6成至100元，維持「跑贏大市」評級。

大和認為，搭載「刀片電池」的比亞迪「漢」推出後受消費者歡迎，至今訂單已超3萬台，預計「漢」第四季度銷售將加速。同時，比亞迪明年首季度起，所有新電動車車型均會搭載「刀片電池」，新電動車車型的推出料將帶動比亞迪估值重估。該行對比亞迪自今年下半年起新能源汽車銷量感到樂觀，上調2020年至2022年新能源汽車銷量預測4%至17%。

新能源汽車行業龍頭Tesla拆股後繼續急升，更多詳情請按【下一頁】

另外大和表示，比亞迪計劃2021年分拆IGBT（絕緣閘極雙極性電晶體）業務上市，由於比亞迪擁有國內廠商中最好的IGBT技術，相信IGBT業務價值將得到釋放，參考同業估值水平，預計比亞迪IGBT業務估值最多達到570億人民幣。

瑞信則指，比亞迪指引第三季淨利潤為11.4億至13.4億元，相信是由於「漢」高端轎車需求強勁，令汽車銷售恢復增長，以及口罩的訂單情況良好。

相關文章：

比亞迪電子中期多賺3.3倍飈近9%　料下半年業務保持高速增長

【汽車股】工信部推新一批新能源汽車目錄 車股逆市升比亞迪最強

編輯：陳健婷

香港股票 比亞迪股份（01211） Tesla

上一篇文章

【港股市況】恒生指數反覆轉升　小米再升6%市值突破6000億（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期收市挫近百點失守25000關（不斷更新）
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期收市挫近百點失守25000關（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【放寬限聚令】小一小五小六中一中五中六及K3首先於9月23日復課　其餘班級9月29日復課
【放寬限聚令】小一小五小六中一中五中六及K3首先於9月23日復課　其餘班級9月29日復課
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）
【新股IPO】百勝中國IPO快開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國
【新股IPO】百勝中國IPO快開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國