【汽車股】比亞迪急漲11% 大和唱好新能源車銷售前景籲買

▲ 比亞迪搭載「刀片電池」的新車型「漢」發佈以來訂單已超3萬台，券商唱好比亞迪新能源車銷售前景。

比亞迪 （01211） 績後股價急漲，今日高見87.2元，升逾1成，未足半日成交已超11億元。投資界看好新能源汽車銷售前景，大和將比亞迪目標價由69元調升至94元，評級由「持有」升至「買入」。瑞信亦大幅調升比亞迪目標價逾6成至100元，維持「跑贏大市」評級。

大和認為，搭載「刀片電池」的比亞迪「漢」推出後受消費者歡迎，至今訂單已超3萬台，預計「漢」第四季度銷售將加速。同時，比亞迪明年首季度起，所有新電動車車型均會搭載「刀片電池」，新電動車車型的推出料將帶動比亞迪估值重估。該行對比亞迪自今年下半年起新能源汽車銷量感到樂觀，上調2020年至2022年新能源汽車銷量預測4%至17%。

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另外大和表示，比亞迪計劃2021年分拆IGBT（絕緣閘極雙極性電晶體）業務上市，由於比亞迪擁有國內廠商中最好的IGBT技術，相信IGBT業務價值將得到釋放，參考同業估值水平，預計比亞迪IGBT業務估值最多達到570億人民幣。

瑞信則指，比亞迪指引第三季淨利潤為11.4億至13.4億元，相信是由於「漢」高端轎車需求強勁，令汽車銷售恢復增長，以及口罩的訂單情況良好。

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編輯：陳健婷