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【網民熱話】一家三口租客想養狗業主點算好？　網民：加10%租都補唔返！

環球政經 12:28 2020/09/01

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如果你是業主，有租客告訴你想養狗，你會如何是好？有業主就因此感到煩惱，表示有一家三口租客問他可否多養一隻小狗，但不知應有何準備，便出帖問網民應如何處理。

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有網民表示，若養寵物打理得不好，很容易有「一大陣味」而且很難散，續指不少業主不讓租客養寵物其實不無道理。有網民表示認同，更認真回應：「租客唔會同你鍚屋，貓狗養到一屋臭，尤其養狗專愛痾尿喺門框邊，年復年臭味無法可以清除，佢住得愈耐，間屋收返就愈麻煩。」建議出帖者可以拒絕就拒絕，否則加10%租都補不了。

另有網民建議，出帖者應加一個月按金，如因寵物破壞的設施，應由租客負責維修賠償。也有養寵物的過來人表示，無論貓狗都不會咬牆，但若單位是鋪木地板，寵物的小便滲了入去就無得救，逐出帖者要自己衡量。有人表示同意，指自己的租客有養狗，但單位鋪木地板，「啱啱收返間屋返嚟 ，被狗尿浸爛曬地板，要全剷。」

有網民則提醒出帖者，要問清楚物業的業主立案法團是否養住戶養寵物，否則會引起更多問題。

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責任編輯：楊子瑩

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