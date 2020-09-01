【美國大選】拜登：特朗普毒害美國 他是問題之一

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美國反警暴和反種類歧視的示威持續，民主黨總統候選人拜登呼籲，民眾終止暴力行為。同時，他指摘總統特朗普在任的4年「毒害」美國，又指美國有很多問題，如暴力、示威，而特朗普是問題之一。
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拜登（Joe Biden）周一（8月30日）在賓夕法尼亞州匹茲堡發表演說，爭取搖擺州選民的支持。拜登提到，部分示威已經失控，演變成暴力事件，斥責特朗普（Donald Trump）軟弱。他稱：
「暴動不是示威，搶劫不是示威，放火不是示威。這些行為根本是目無法紀，簡言之，應受到起訴。」
特朗普一直主張法治（law and order），但多次被指發表煽動性言論鼓吹暴力。拜登認為，特朗普製造種種混亂，「很久以前便放棄了道德領導」（moral leadership），指他無法終止暴力，因為一直在煽動暴力。
特朗普似乎已看過拜登的演說，在Twitter回應稱，拜登將責任歸咎於警察，而不是「暴徒、無政府主義者、煽動者和掠奪者」。
拜登再次譴責示威引發的騷動，但為和平示威者辯護，稱在「無端警察暴力」之下，必須伸張正義。
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責任編輯：鄧燕君