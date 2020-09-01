美元弱勢有利新興市場？

史無前例的貨幣和財政刺激政策為經濟活動反彈注入動力。投資者密切關注美元走勢對各個市場的影響，中美緊張局勢也是全球投資市場關注的重點。

大市繼續利好成長型股票

年初至今，成長型股票跑贏價值型股票逾30%，前者不僅在市場低迷時具防守性，在經濟復甦期間亦如是。在過往長達十年的時間，成長型股票一直受惠於長期趨勢及輕資產商業模式，並較少受周期性風險影響，而近期在疫情措施下不少成長型企業受惠，例如網購、影片串流及雲運算等。儘管標準普爾500指數成份股本季盈利預計下跌近35%，五大美國科技股「FAANG」（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google）的平圴盈利增長預測卻高達20%。成長型股票雖估值看似偏高，但基本面依然穩健。市場預期目前低增長及低息環境將持續，而過往此趨勢一直利好成長型股票。雖然市場已拋棄價值型股票，但新冠疫苗的進展或全球增長回升的跡象將有利於價值型股票重拾升勢，當然我們並不認為這是全新價值週期的開端。

美國就業數據未如理想

第二季全球增長創歷史新低，美國國內生產總值年化下跌近33%，歐元區跌幅超過40%。雖然國內生產總值數據並非意料之外，但是最近就業數據好壞參半令市場對美國五、六月迅速復甦的勢頭可持續到年底的憧憬瞬間成疑。雖然最近一周的初次申請失業援助金人數開始略微逆轉，惟7月份初次申領人數連續兩周錄得升幅，對勞動市場復甦構成威脅。若不明朗的環境持續，且聯邦政府減少對失業人士的額外支持，那麼今年剩下時間裡股市實現V形復甦的希望或會破滅。

美元弱勢下新興市場表現個別發展

七月份，在新一輪新冠疫情爆發以及聯儲局承諾保持寬鬆貨幣政策下，美元和美國國債收益率受壓，雙雙跌至多年低位。這種情況通常有利於收益較高的新興市場。雖然美元下跌，但當前危機對經濟的持續影響及有限的財政和貨幣刺激政策實施空間已對中國以外的新興市場投資氣氛造成打擊。與較穩定的亞洲新興市場國家相比，金融系統的不穩定等本質上的問題繼續困擾若干拉丁美洲國家，導致這些國家明顯跑輸其他較穩定的亞洲新興市場。雖然美元弱勢顯然利好新興市場資產，但由於當前疫情危機持續，新興市場將面對的風險還很多。

與此同時，中國需求大幅反彈，經濟亦從疫情中逐漸回穩，而聯儲局的寬鬆政策有利人行加推溫和政策。隨著世界各地逐漸從疫情下的封鎖措施重啟活動，中國近期的經濟數據和較高的收益率或預示中國經濟有望出現V型復甦。