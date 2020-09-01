▲ 【安倍辭職】菅義偉或是下任日本首相？料獲過半數支持

日本首相安倍晉三上周五（28日）因健康理由，宣布辭去日本首相職位，各界關注誰人接任日本首相。日媒報道指，內閣官房長官菅義偉會是大熱門，菅義偉料獲得過半數支持，菅義偉有望成為下任日本首相。

日本實行內閣制，日本首相由多數黨黨魁擔任。自民黨競逐黨總裁參選人需爭取20名自民黨國會議員提名推薦，再經394名國會議員和都道府縣共141人選出，即由535人選出黨魁。

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自民黨目前分成7大派系，最大的3個派系分別是，安倍的清和政策研究會（現會長為細田博之，又稱細田派）、副首相兼財相麻生太郎的志公會（又稱麻生派）和6屆眾議員竹下亘領導的平成研究會（竹下派）；「二階派」屬第5大派系。

日本共同社報道指，自民黨多個派系包括掌98票的「細田派」、54票的「麻生派」、47票的「二階派」掌11票的「石原派」、無派系的約有20人都支持菅義偉。而掌54票的「竹下派」，派內愈來愈多人傾向支持菅義偉。

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自民黨總裁選舉會在9月8日發布公告，在9月14日投票，並計劃在今日稍後召開的總務會上決定不舉行黨員投票，不過黨內及地方組織也有人呼籲，應舉行黨員投票。

菅義偉早前並未表態參選，但報道料菅義偉會在未來一兩日宣布參選。

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▲ 【安倍辭職】菅義偉或是下任日本首相？料獲過半數支持

責任編輯：林嘉莉