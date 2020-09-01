【視像安全】Google Meet被爆會議遭入侵　用家如何保障安全？

▲ 有傳媒指，本地一間教會使用Google Meet講解中國政教關係時，發言中途不斷被第三方移除出聊天室，講座最後被逼終止。

疫情爆發以來，視像會議應用極受歡迎，Zoom更是熱爆新寵，惟連串安全爭議未遏，不少人已轉投Google Meet、Microsoft Teams等。網媒《眾新聞》今卻引述本地一間教會指，使用Google Meet講解中國政教關係時，發言中途不斷被第三方移除出聊天室，講座最後被逼終止。到底Google Meet是如何保障用家安全？用家又能如何提高私隱保安？

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據Google Meet指，該軟件有多個保障用家安全的方法。包括「 會議密碼 」由一組10個字元組成，並由既定的25個字元隨機生成組成；主持人控管功能上，能允許或拒絕某人加入會議、將參與者設為靜音，以及按情況移除參與者等選項。

此外，所有視像會議均會經過傳輸加密，採用加密方式包含AES 128位元與更高防護等級的AES 256位元。用家亦無須安裝任何外掛程式，只要透過 Chrome瀏覽器或其他熱門瀏覽器，就能使用Google Meet的所有功能，減低遭受攻擊的機會。

不過，意外總是意料之外。用家可透過以下5招來保障自己：

切勿在網上提及重要個人資料，包括身份證、信用卡號碼等

切勿向其他人洩露Google Meet會議連結及密碼

在不用鏡頭的情況下，應進行遮蓋

切勿安裝或下載可疑的應用程式、電郵附件及連結，以免惡意軟件入侵

若對資料洩漏有任何疑問，可向所屬資訊科技部門查詢

責任編輯：姚慧儀