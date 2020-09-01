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【宏觀中國】美元跌、經濟數據佳　離岸人民幣一度升穿6.82

股樓投資 11:13 2020/09/01

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人民幣滙價再創1年多新高，離岸人民幣（CNH）一度升穿6.82的水平，而在岸人民幣（CNY）也逼近至6.82，看來長期看淡人民幣的炒家又要損手。

分析指，人民幣轉強，主要因市場對中美貿易協議破裂的擔憂降低，美方稱滿意首階段協議採購進度，而美元持續貶值，美滙指數失守92，也是外在因素之一。

【宏觀中國】中小企復甦勢頭強　財新製造業PMI升至53.1，詳情請按【見下頁

另一方面，中國經濟明顯強過其他主要經濟體，最新PMI數據，均顯示中國的製造業和服務業有不同程度的復甦，當局救市措施漸見成效，無疑會吸引了長期資金流入人民幣資產。

更重要是，美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會上「放鴿」，更改通脹策略，預示美國將會更長期維持低利率，這進一步會擴闊中美利差，目前利差已超過200點子，對追逐高收益的外資來說，實在難以抗拒。

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記者：林衛

美國聯儲局 人民幣 PMI 中美貿易協議 經濟

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