【宏觀中國】美元跌、經濟數據佳　離岸人民幣一度升穿6.82

人民幣滙價再創1年多新高,離岸人民幣(CNH)一度升穿6.82的水平,而在岸人民幣(CNY)也逼近至6.82,看來長期看淡人民幣的炒家又要損手。

分析指,人民幣轉強,主要因市場對中美貿易協議破裂的擔憂降低,美方稱滿意首階段協議採購進度,而美元持續貶值,美滙指數失守92,也是外在因素之一。

【宏觀中國】中小企復甦勢頭強 財新製造業PMI升至53.1,詳情請按【見下頁】

另一方面,中國經濟明顯強過其他主要經濟體,最新PMI數據,均顯示中國的製造業和服務業有不同程度的復甦,當局救市措施漸見成效,無疑會吸引了長期資金流入人民幣資產。

更重要是,美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會上「放鴿」,更改通脹策略,預示美國將會更長期維持低利率,這進一步會擴闊中美利差,目前利差已超過200點子,對追逐高收益的外資來說,實在難以抗拒。

記者:林衛