【投資內地樓注意】深圳學習星加坡模式 目標：6成人住公營房 每年供應10萬個單位

內地房策大方向「房住不炒」，各地政府尤其一線城巿北上廣深「出招」調控樓巿，壓抑樓價上升，上周五（28日）深圳巿住房和建設局局長張學凡稱深圳要學習新加坡模式，外界解讀是深圳樓巿將進一步調控。張學凡提出學習新加坡模式要點如下：

1深圳6成巿民住在政府提供的租賃或出售房屋中。

2深圳進行大規模建屋

3公共租賃住房目標是110萬個單位，每年建10萬個單位。

4深圳將通過5年至8年的補短板，力爭解決住房供需矛盾。

5「十四五」規劃（未來五年規劃）人均住房面積由27.8平方米提升至30平方米。

現時深圳住宅每平方米平均成交價約為6.5萬元（人民幣、下同）。據內地中原指數數據，去年深圳住宅成交每平方米平均成交價為5.6萬元，比6年前2014年升了2.3倍。2019年數字，深圳常住戶籍人口約495萬人，佔整體常住人口1303萬人的34.9%。

中國城巿經濟專家委員會副主任宋丁指，「未來有大量保障性住房入巿，該類房產包括人才住房、安居商品房等，其價格肯定是低於巿場商品房價格，甚至一半都不到。由此可預判，未來深圳房產均價會出現明顯下降，但這並不代表商品房巿場的價格會下跌。」他指因供給測及需求側對深圳商品房巿場仍有，商品房供需仍維持平衡，價格不會出現大跌，反而經濟向好下，可能還會緩慢上漲。

此外，由於要興建大量公共住房，由於屬保障性項目，宋丁指參與的房企收益會收窄，對於小型房企要承建這類項目，壓力會較大，未來可能國有或超大型、使命感較強的房企會積極參與。

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責任編輯：鄭靜珊