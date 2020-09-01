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【全民檢測】普及社區檢測計劃展開　逾59萬人登記共69宗疑「被登記」

環球政經 11:10 2020/09/01

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普及社區檢測計劃今日展開，全港141個社區檢測中心早上8時開始運作，讓已預約市民前往接受檢測。公務員事務局局長聶德權在電台節目訪問時表示，截至今早近8時，已有約59.3萬人登記預約。

【全民檢測】普及社區檢測計劃明開始 檢測前邊3件事唔做得？【下一頁

【全民檢測】明早7時開始預約  141個檢測中心揀定去邊間（附檢測中心連結）【下一頁

他表示，計劃展開首日，全港141個檢測中心，已有99個預約滿額，另外暫時有14個中心，未來7日的預約已滿。如檢測需求大，會研究是否可以處理更多預約。他又指工作團隊需時磨合，若團隊準備好便會處理更多預約名額，詳情會稍後作公布，亦會在預約系統內顯示。

14間預約額滿的社區檢測中心

地區 檢測中心名稱
深水埗 白田社區會堂
黃大仙 龍翔官立中學
觀塘

藍田(東區)社區會堂

秀茂坪社區會堂

油塘社區會堂
元朗 鳳琴街體育館
西貢

尚德社區會堂

坑口體育館
沙田

隆亨社區中心

恒安社區中心

馬鞍山體育館
荃灣 荃灣體育館
葵青 石籬社區會堂
離島 東涌文東路體育館

他又指，截至昨日，共有69宗個人資料懷疑被他人用作登記的個案，查證後有33宗懷疑涉及盜用他人個人資料，已轉交警方處理，當局會嚴肅跟進。

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責任編輯：楊子瑩

電台節目 公務員事務局 聶德權 電台

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