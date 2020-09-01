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【石Sir午市閒談】阿里、美高梅、維他奶最新部署（立即觀看）

即市財經 12:28 2020/09/01

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恒生指數半日微跌5點，報25171點，半日成交約791億元。期指應如何部署？今日焦點股有銀娛 （00027） 、維他奶 （00345） 、東航 （00670） 、中國神華 （01088） 、美高梅 （02282） 及阿里 （09988） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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欄名 : 石Sir午市閒談

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阿里巴巴－SW（09988） 美高梅中國（02282） 中國東方航空（00670） 維他奶國際（00345） 銀河娛樂（00027） 石鏡泉 經濟 恒生指數 成交 中國神華（01088）

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