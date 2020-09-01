【港交所股價】未盈利生科股累集480億　李小加：目標5至10年成世界第一（第三版）

▲ 港交所行政總裁李小加表示，香港具備相關條件，希望香港5至10年後成全球最大生物科技集資中心。

港交所 （00388） 今日舉行2020生物科技峰會，港交所主席史美倫表示，本港修改上市規則容許未盈利生物科技公司上市不久，已成亞洲第一及全球第二大生物科技集資中心。行政總裁李小加補充，相關表現仍不夠，希望未來5年至10年，香港可成為全球最大的生物科技公司集資中心。

李小加表示，本港具備相應條件，因內地面對14億人口的健康及人口老化問題，須發展醫療及生物科技。若要市場健康發展，需提升政府及監管對有關方面的透明度。

李小加又指，未來10年將是生物科技的重要時刻。當初推行新上市規則，最初在港上市的生物科技企業表現較令人失望，相信是由於估值、外部環境等因素影響。

港交所今日股價回升，最新升1.3%至392.4元。

約20間未有盈利生科股在港上市 累集資480億元

港交所上市部主管陳翊庭預告，港交所將為《上市規則》第18A章申請上市的未有盈利生科企業提供更多的指引信，助釐清該企業申請上市時所遇到的問題，將會包含5大方向。

她指出，現時潛在上市的沒有盈利生科企業數量不少，生物科技企業所涉的範圍愈來愈廣泛，包括幹細胞醫療、體外診斷的醫療器械等。目前，約有20間未有盈利的生物科技公司以第18A章上市，集資額達約480億元，上市後再融資的規模仍高達460億元。

港交所：將發掘更多海外生物科技公司到香港

港交所董事總經理及市場主管姚嘉仁於香港交易所生物科技峰會表示，未來交易所將發掘更多海外生物科技公司到香港，以色列、歐洲及英國等地的已形成生態圈。

另外，他又提到，交易所推出MSCI相關期貨，令生物科技公司受惠，吸引不同區域投資者、提升流動性。他認為，生物科技公司納入恒生綜合指數選股範疇，將利擴大投資者基礎及開發相關基金產品，為進入港股通邁前一步。

自2018年以來，約有20間未有盈利生物科技股上市，上市至今，平均股價增長70%，今年平均上升44%。

（第二版更新未來為18A章提供更多的指引信、第三版新增交易所將發掘更多海外生物科技公司到香港）

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編輯：陳健婷