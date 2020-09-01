【三權分立】林鄭月娥：香港沒有三權分立

▲ 行政長官林鄭月娥指，香港沒有三權分立，認為高度自治不等於全面自治。

教育局局長楊潤雄昨日指，香港不論在回歸前後，均沒有三權分立的制度。行政長官林鄭月娥今日出席行政會議前表示，完全同意楊潤雄的說法，指香港沒有三權分立，認為高度自治不等於全面自治或與中央分權，而是來自中央授權，行政長官是行政主導的架構，特首向中央和特區雙重負責。

林鄭月娥表示，過去有說三權分立是指各自分工行駛職權，是各司其職亦可以互相制衡，舉例指司法機構獨立運作，但資源同時受到制約，立法會可以否決政府的任命，但行政長官在特定情況下可解散立法會，而三權最終都透過行政長官向中央負責。

她稱，過去一段日子有人提出有關議題，可能是宣傳教育不足，或是有人刻意誤導製造矛盾，政府會「正本清源」。

籲市民客觀持平對待檢測計劃

普及社區檢測計劃今日展開，林鄭月娥表示，普及社區檢測計劃對抗疫有益， 對社會有利， 呼籲市民客觀持平對待檢測計劃， 踴躍參與， 讓社會盡早找出隱形患者。

她又逐點回應醫管局員工陣線指大規模檢測必須配合封城或居家令。她指出﹐香港的情況不可能做到禁足限制，相信市民不會接受因為檢測而要禁足，又強調檢測有質素保證，確診亦需要衛生署覆檢，疫情以來一直嚴謹進行，又指如果認為市民得知檢測結果呈陰性便放鬆防疫，是低估了市民。

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