【港股開市】港股早段微升　小米升半成港視升9％齊破頂

隔晚美股個別發展，道指收報28430點，跌223點；標指創新高3510點後回軟，收報3500點，跌7點；納指則在蘋果（美︰AAPL）及特斯拉（美︰TSLA）抽升帶動下續破頂，收報11775點，升79點，再創收市新高。恒指開報25085點，跌91點，截至10時則靠科技股帶動下止跌回升，暫升約20點。

騰訊 （00700） 造好升1.5%，小米 （01810） 股價再升近5%，高見24.85元再創新高。美團 （03690）則升近3%，阿里巴巴 （09988）輕微回吐0.7%。

異動股方面，香港電視 （01137） 股價一度再升9%，曾破11元關高見11.46元。

Tesla表現佳，收報498.32美元，升12.6%，全日最多升13%，高見500.02美元。比亞迪 （01211） 現亦升近7%。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！