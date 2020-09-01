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【港股開市】港股早段微升　小米升半成港視升9％齊破頂

股樓投資 10:35 2020/09/01

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隔晚美股個別發展，道指收報28430點，跌223點；標指創新高3510點後回軟，收報3500點，跌7點；納指則在蘋果（美︰AAPL）及特斯拉（美︰TSLA）抽升帶動下續破頂，收報11775點，升79點，再創收市新高。恒指開報25085點，跌91點，截至10時則靠科技股帶動下止跌回升，暫升約20點。

騰訊 （00700） 造好升1.5%，小米 （01810） 股價再升近5%，高見24.85元再創新高。美團 （03690）則升近3%，阿里巴巴 （09988）輕微回吐0.7%。

異動股方面，香港電視 （01137） 股價一度再升9%，曾破11元關高見11.46元。

Tesla表現佳，收報498.32美元，升12.6%，全日最多升13%，高見500.02美元。比亞迪 （01211） 現亦升近7%。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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