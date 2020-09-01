【宏觀中國】中小企復甦勢頭強　財新製造業PMI升至53.1

財新公布，8月財新中國製造業PMI為53.1，較上月增加0.3個百分點，為2011年2月最高，表現也勝過周一（8月31日）的官方製造業PMI，顯示中小企復甦勢頭超越大型企業，站在疫後經濟的角度屬好現象，也反映央行的精準放水已見效。

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其中，8月生產指數錄得2011年2月以來最高，連續兩個月加速擴張。調查樣本企業反映，製造業繼續從疫情中復甦，客戶需求有轉強迹象。另外，新訂單指數同樣為2011年2月以來最高，連續三個月處於擴張區間。

受訪企業表示，客戶需求已進一步恢復，銷售得到提振。隨着全球疫情防控措施逐漸放鬆，外需轉強，8月新出口訂單指數出現今年以來的首次處於擴張區間。

值得注意，新訂單增加導致企業積壓工作量繼續上升，積壓工作指數在擴張區間上升，為今年5月以來最高，主要因企業對增加用工仍持謹慎態度，8月就業指數連續第八個月處於收縮區間，但降幅輕微，為今年以來最低。

據企業反映，用工收縮普遍與員工自願離職後沒有填補空缺、企業致力降低成本等有關。也有部分企業因工作量上升而增加了用工。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，就業仍是重中之重，就業的擴張有賴於經濟景氣度更長期的改善，宏觀政策的支持必不可少，尤其在國內外經濟運行還存在諸多不確定因素的情況下，相關政策不宜明顯收緊。

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記者：林衛