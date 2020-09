【宏觀中國】中小企復甦勢頭強　財新製造業PMI升至53.1

財新公布,8月財新中國製造業PMI為53.1,較上月增加0.3個百分點,為2011年2月最高,表現也勝過周一(8月31日)的官方製造業PMI,顯示中小企復甦勢頭超越大型企業,站在疫後經濟的角度屬好現象,也反映央行的精準放水已見效。

其中,8月生產指數錄得2011年2月以來最高,連續兩個月加速擴張。調查樣本企業反映,製造業繼續從疫情中復甦,客戶需求有轉強迹象。另外,新訂單指數同樣為2011年2月以來最高,連續三個月處於擴張區間。

受訪企業表示,客戶需求已進一步恢復,銷售得到提振。隨着全球疫情防控措施逐漸放鬆,外需轉強,8月新出口訂單指數出現今年以來的首次處於擴張區間。

值得注意,新訂單增加導致企業積壓工作量繼續上升,積壓工作指數在擴張區間上升,為今年5月以來最高,主要因企業對增加用工仍持謹慎態度,8月就業指數連續第八個月處於收縮區間,但降幅輕微,為今年以來最低。

據企業反映,用工收縮普遍與員工自願離職後沒有填補空缺、企業致力降低成本等有關。也有部分企業因工作量上升而增加了用工。

財新智庫高級經濟學家王喆表示,就業仍是重中之重,就業的擴張有賴於經濟景氣度更長期的改善,宏觀政策的支持必不可少,尤其在國內外經濟運行還存在諸多不確定因素的情況下,相關政策不宜明顯收緊。

記者:林衛