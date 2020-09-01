【小米股價】小米將推8K電視　股價續升近9%再創新高

▲ 【小米股價】小米將推8K電視 股價續升半成再創新高

小米 （01810） 將會推出首款8K電視。內地媒體報道指，小米有兩款新小米電視入網，型號為L82M6-8K、L82M6-4K，代表著4K分辨率以及8K分辨率版本。小米股價升勢未止，小米今日再升8.9%，以全日高位25.6元收市，再創上市新高，成交95.7億元，市值突破6000億元，達6171.6億元。

據指，這兩款小米新電視均配備82英寸屏幕，由新浦（廣州）電子有限公司代工。

小米在電視方面不斷推出新產品，包括早前推全球首部量產透明電視——小米透明OLED電視，售價高達49,999元。小米透明電視去除傳統電視背板，一整塊屏幕猶如一塊透明玻璃。該款電視採用55吋OLED面板，厚度僅為5.7毫米。

另外，小米將於周五（9月4日）在日本推出首款支援5G的智能手機「Mi 10 Lite 5G」，定價42,740日圓，主力提供價格低廉的產品，加快提高市佔率。

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責任編輯︰梁浩碩