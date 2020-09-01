  • 33°C
香港時間 : 2020901日 (二) 16:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【小米股價】小米將推8K電視　股價續升近9%再創新高

即市財經 16:14 2020/09/01

分享：

【小米股價】小米將推8K電視　股價續升半成再創新高

小米 （01810） 將會推出首款8K電視。內地媒體報道指，小米有兩款新小米電視入網，型號為L82M6-8K、L82M6-4K，代表著4K分辨率以及8K分辨率版本。小米股價升勢未止，小米今日再升8.9%，以全日高位25.6元收市，再創上市新高，成交95.7億元，市值突破6000億元，達6171.6億元。

據指，這兩款小米新電視均配備82英寸屏幕，由新浦（廣州）電子有限公司代工。

小米在電視方面不斷推出新產品，包括早前推全球首部量產透明電視——小米透明OLED電視，售價高達49,999元。小米透明電視去除傳統電視背板，一整塊屏幕猶如一塊透明玻璃。該款電視採用55吋OLED面板，厚度僅為5.7毫米。

另外，小米將於周五（9月4日）在日本推出首款支援5G的智能手機「Mi 10 Lite 5G」，定價42,740日圓，主力提供價格低廉的產品，加快提高市佔率。

【小米股價】炒5G新機登場？　小米傳周內日本推5G手機、訂價約3000元

【全球量產首部】小米透明電視售價5萬人幣　屏幕猶如透明玻璃

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 小米集團－W（01810） 小米 小米電視 4K 8K

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨向好　蘋果、Tesla拆細造好Zoom績佳盤前勁升（不斷更新）

下一篇文章

澳門8月博彩收入按年跌94.5%　連續5個月挫逾9成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【放寬限聚令】小一小五小六中一中五中六及K3首先於9月23日復課　其餘班級9月29日復課
【放寬限聚令】小一小五小六中一中五中六及K3首先於9月23日復課　其餘班級9月29日復課
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）
【新股IPO】百勝中國IPO開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國
【新股IPO】百勝中國IPO開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期收市挫近百點失守25000關（不斷更新）
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期收市挫近百點失守25000關（不斷更新）