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【新股IPO】百勝中國9987首日招股反應冷淡 暫錄16.3億孖展認購（不斷更新）

即市財經 14:40 2020/09/01

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百勝中國今起至周五招股。

中國餐飲巨頭百勝中國  （新上市編號：09987）  於今日（9月1日）至周五（9月4日）公開招股，預計9月10日掛牌。外電報道指，百勝中國IPO的國際配售已足額。不過，百勝中國公開發售部分反應冷淡，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，受到農夫山泉 （新上市編號：09663） 資金被困所影響，百勝中國今早完全無人問津。

截至下午2時40分，輝立合共借出15億元孖展，利弗莫爾借出1.32億元孖展。

百勝中國招股重點

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百勝中國IPO計劃發行4191.07萬股普通股，當中4%（即167.65萬股）為香港公開發售。百勝中國每股最高發行價為468元或60.39美元，一手50股，入場費為23636元。高盛為獨家保薦人。

百勝中國營收超海底撈逾倍　市值不敵海底撈？【下一頁

除百勝中國外，另有2隻新股於昨日（8月31日）開始招股，澳門機電工程服務工程承建商濠江機電 （新上市編號：01408） 孖展暫錄925萬元，尚未足額。科利實業 （新上市編號：01455） 孖展暫錄927萬元，尚未足額。

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

編輯：謝卓榮

香港股票 百勝中國（09987） 孖展 IPO

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