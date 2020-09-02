  • 31°C
香港時間 : 2020902日 (三) 18:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】百勝中國9987次日招股 孖展暫錄78.7億超購約10倍（不斷更新）

即市財經 17:26 2020/09/02

分享：

百勝中國今起至周五招股。

中國餐飲巨頭百勝中國  （新上市編號：09987）  於9月1日至周五（9月4日）公開招股，預計9月10日掛牌。外電報道指，百勝中國IPO的國際配售已足額。不過，受到農夫山泉 （新上市編號：09663） 資金被困所影響，百勝中國公開發售部分反應冷淡。

綜合多間券商顯示，截至下午5時25分，暫錄78.76億元孖展認購，超購約10倍。當中，輝立佔34億元、耀才佔13億元、凱基佔10億元、華盛佔4.5億元孖展、信誠借出1.3億元。

百勝中國招股重點

    點擊圖片放大
    +3
    +2

百勝中國IPO計劃發行4191.07萬股普通股，當中4%（即167.65萬股）為香港公開發售。百勝中國每股最高發行價為468元或60.39美元，一手50股，入場費為23636元。高盛為獨家保薦人。

百勝中國營收超海底撈逾倍　市值不敵海底撈？【下一頁

除百勝中國外，另有2隻新股於周一開始招股，澳門機電工程服務工程承建商濠江機電 （新上市編號：01408） 孖展暫錄1145萬元，尚未足額。科利實業 （新上市編號：01455） 孖展暫錄1931萬元，超購0.03倍。

相關文章：【新股IPO】百勝中國IPO快開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國

相關文章：【新股IPO】一文看清9987百勝中國上市水位（不斷更新）

相關文章：【新股IPO】百勝中國股東架構曝光 螞蟻集團持股幾多？

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

編輯：謝卓榮

香港股票 百勝中國－S（09987） 孖展 IPO

上一篇文章

【內房數據】碧桂園上月合約銷售按年升30% 一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

下一篇文章

【業績】數碼通全年基本溢利跌24%息15仙 將推出5G家居寬頻服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【美國制裁】美國封殺華為　累美國半導體業積壓庫存
【美國制裁】美國封殺華為　累美國半導體業積壓庫存
【美股期貨】道指期貨升逾200點　Tesla盤前反彈逾3%阿里巴巴突破300美元（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升逾200點　Tesla盤前反彈逾3%阿里巴巴突破300美元（不斷更新）
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）