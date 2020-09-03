【新股IPO】百勝中國9987今截孖展　暫錄86.9億超購約10倍（不斷更新）

▲ 百勝中國今起至周五招股。

中國餐飲巨頭百勝中國 （新上市編號：09987） 於9月1日至周五（9月4日）公開招股，預計9月10日掛牌。外電報道指，百勝中國IPO的國際配售已足額。不過，受到農夫山泉 （新上市編號：09663） 資金被困所影響，百勝中國公開發售部分反應冷淡。

綜合多間券商顯示，截至上午10時50分，暫錄86.9億元孖展認購，超購約10倍。當中，輝立佔34億元、耀才佔13億元、凱基佔10億元、華盛佔5.2億元孖展、大華繼顯佔5億元、英皇佔4億元。

百勝中國招股重點

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百勝中國IPO計劃發行4191.07萬股普通股，當中4%（即167.65萬股）為香港公開發售。百勝中國每股最高發行價為468元或60.39美元，一手50股，入場費為23636元。高盛為獨家保薦人。

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除百勝中國外，另有2隻新股於周一開始招股，澳門機電工程服務工程承建商濠江機電 （新上市編號：01408） 孖展暫錄2564萬元，超購0.71倍。科利實業 （新上市編號：01455） 孖展暫錄2846萬元，超購0.52倍。

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編輯：謝卓榮