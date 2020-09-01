【美股焦點】拆股後股價暴升一成　Tesla成市值第七大美企

蘋果（AAPL）和Tesla（TSLA）股票在周一（31日）分拆後，兩隻股票的股價在周一繼續上揚；蘋果股價在1拆4後，周一收市報129.04美元，升幅達3.4%，是道指成份股中表現最好的股票；Tesla的股份也在同一1拆5，周一收市上升12.6%至498.32美元，盤中甚至曾一度突破500美元大關。

美股愈升愈有，但分析師對後市竟然睇淡...【下一頁】

事實上，蘋果及Tesla股價在公布拆股計劃以來，以累積很大升幅，前者股價升超過三成，並一躍成為全美首家市值超過2萬億的企業；Tesla在公布拆股後，股價更大升80%，全年股價升幅超過5倍。

據Dow Jones Market Data統計，現時Tesla市值已達到4,643億美元，超越Visa（4,511億美元）全美市值第七大的企業。不過，著名對冲基金巨頭Leon Cooperman卻提醒，拆股不會創造價值，指給他5張1美元鈔票來換1張5美元鈔票，並沒有創造更多財富，又認為現時估值過高是因為市場「將大量需求拉前」，現在股價已沒有安全邊際（Margin of safety）認為未來股市回報將會「長期沒有那麼優秀」

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