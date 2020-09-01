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【港股市況】恒生指數午後向上　濠賭股上揚銀娛升逾2%（不斷更新）

即市財經 13:27 2020/09/01

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港股市況不斷更新

美股個別發展，市場對經濟前景憂慮未消除，加上中美關係不明朗，道指跌223點；納指則升79點再創收市高。恒生指數9月開局開報25085點，跌91點，早段略穿25000點水平後，在騰訊 （00700） 帶領下倒升，其後好淡爭持升跌交替。

焦點股份︰多圖講解重點消息

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【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）

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即市走勢︰

【13︰32】瑞聲 （02018） 升近1%；舜宇 （02382） 升近0.1%；高偉電子 （01415） 升逾4%。外電引述消息指，蘋果要求其供應商今年至少生產7500萬部5G iPhone手機，大致與去年相同，並期望出貨量最高可達到8000萬部。

【iPhone12】預期「在家工作」谷需求 傳蘋果出貨至少7500萬部iPhone 12

【13︰26】日清食品 （01475） 升逾8%，破頂高見9.13元。野村及大和分別上調日清目標價。野村將日清目標價上調3.2%至9.7元；大和將目標價上調13.4%至9.3元。

【13︰21】重磅藍籌方面，滙豐 （00005） 逆市跌1%，低見33.15元。

【13︰14】8月博彩收入數據公布後，濠賭股升幅擴大，銀娛 （00027） 升2.8%；金沙 （01928） 升1.5%。

【13︰12】美團點評 （03690） 升逾4%，高見269.2元。瑞信指，8月最受北水鍾情的是美團點評，流入15億美元（約117億港元）資金。

【北水動向】瑞信：8月份北水淨流入逾500億元　最鍾情美團及思摩爾

【13︰11】正通汽車 （01728） 績後升幅擴大至逾9%，高見1.08元。

【業績】正通汽車績後升3%　中期轉蝕13.66億元人民幣暫停派中期息

【13︰09】車股造好，除比亞迪 （01211） 升一成外；長汽 （02333） 升逾8%，破頂高見9.2元；吉利 （00175） 升2.9%；華晨 （01114） 升1.9%。

【13︰08】濠賭股普遍向上，澳門博彩監察協調局公布，澳門8月博彩收入按年續跌94.5%至13.3億澳門元，連續5個月挫逾9成。

澳門8月博彩收入按年跌94.5%　連續5個月挫逾9成

【13︰07】恒生指數午後初段靠穩，微升約20點，報25197點。

【12︰37】恒指黑期於港股中午休市時段跌約51點，報25201點。

【12︰30】澳洲聯儲將基準利率維持在0.25%不變，符市場預期。

【12︰00】恒生指數半日跌5點，中午收報25171點。國指跑贏升40點，中午收報10031點。主板成交791億元。小米 （01810） 升近6%，市值突破6000億。港交所 （00388） 升逾1%曾創新高；大行唱好，比亞迪 （01211） 升逾一成。

【11︰43】金價升近1%，招金 （01818） 升0.7%；山東黃金 （01787） 升1.8%；紫金 （02899） 升4.9%；SPDR金ETF （02840） 升1.3%。

【11︰39】港股於中午收市前再度轉跌。恒生指數跌22點，報25154點。

【11︰38】香港電視 （01137） 升幅擴大至逾11%，破頂高見11.8元。

【11︰30】內地股市半日回穩，上證升0.04%；深證升0.2%；創業板指升近0.4%。

【11︰29】外電報道指，百勝中國國際配售獲得足額認購。

【11︰09】ATMX 4股中，僅阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，騰訊 （00700） 升1.9%；美團點評 （03690） 升近4.5%；小米 （01810） 升5.7%。

【11︰01】8月博彩收入公布前，濠賭股向好，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升約0.8%及0.7%。

【10︰55】比亞迪 （01211） 股價升逾一成，高見84.95元。除Tesla股價造好外，大行唱好比亞迪的新能源汽車銷售前景。

【汽車股】比亞迪急漲11% 大和唱好新能源車銷售前景籲買

【10︰52】騰訊 （00700） 升幅再擴大至逾2%，報543元，今早曾高見547元。

【10︰48】港股再度轉升。恒生指數升約40點，報25219點。

【10︰40】小米 （01810） 升幅擴大至逾6%，高見24.95元，市值突破6000億元。

【10︰36】敏實 （00425） 升逾12%，高見29.15元。敏集績後繼續獲大行唱好。野村上調目標價5成至34.5元，評級上調至買入。摩通亦將目標價上調至35元。

【10︰33】大市轉跌約70點，於25100點水平爭持。

【10︰27】港視 （01137） 升逾8%，破頂高見11.46元。

【HKTVmall】港視再飈逾6%突破11元　王維基擬售網售平台軟件系統（第二版）

【10︰27】內銀股續軟，建行 （00939） 跌近0.2%；工行 （01398） 跌0.2%；中行 （03988） 跌0.4%；農行 （01288） 跌0.4%。

【10︰25】大市好淡爭持，升幅交替。恒生指數升3點，報25180點。

【10︰12】港交所 （00388） 升逾1%，股價最新報393元，曾高見394.6元創上市新高。

【10︰07】小米 （01810） 升逾4%，高見24.7元創新高。內地媒體報道指，小米有兩款新小米電視入網，型號為L82M6-8K、L82M6-4K，代表著4K分辨率以及8K分辨率版本。

【小米股價】小米將推8K電視　股價續升半成再創新高

【10︰05】恒大 （03333） 績後跌幅擴大至逾4%，低見17.14元。

【09︰47】微創醫療  （00853） 升近一成，高見38.8元。微創醫療獲納入為MSCI明晟環球指數系列香港指數成分股生效。

微創醫療股價飈近8%　獲納入MSCI香港指數昨生效

【09︰43】香港電視 （01137） 股價再升4%，破頂高見10.96元。

【09︰38】騰訊 （00700） 股價造好升2%下，大市跌幅顯著收窄，期指率先倒升約20點，恒生指數轉升約5點，報25183點。

【09︰36】大市略穿25000點後跌幅收窄，恒生指數跌約55點，報25121點。

【09︰34】小米 （01810） 股價逆市再升逾3%，高見24.5元創新高。有日本傳媒最新報道指，小米將於周五（9月4日）在當地發布5G智能手機，暫定價42,740日圓（折合約3,100港元）。

【小米股價】炒5G新機登場？　小米傳周內日本推5G手機、訂價約3000元

【09︰33】青島啤酒 （00168） 跌逾3%，低見65.9元。外電傳青島啤酒股東以每股68.1元出售股票，籌3.16億美元。

【配股潮】青啤半日跌4% 復星等股東折讓3.5%配股籌24億

【09︰32】北控城市資源 （03718） 跌逾8%，低見1.6元。北控城市資源宣布其有限合夥公司上海自閱企業已於昨日（上月31日）與配售代理建銀國際訂立股份配售協議。據此，上海自閱同意按每股配售股份1.53元的配售價，出售北控城市資源現有股本中每股面值0.1元之普通股，最多7500萬股。

【09︰30】港股開市後跌幅擴大至約150點，恒生指數報25013點，於25000點水平爭持。

【09︰28】Tesla表現最佳，收報498.32美元，升12.6%，全日最多升13%，高見500.02美元。比亞迪 （01211） 升2.9%，開報79.85元；贛鋒鋰業 （01772） 升2.6%，開報40.25元。

Tesla擬在美建第三座組裝車廠　概念股造好贛鋒、比亞迪升逾半成

【09︰26】內地股市低開，上證跌近0.2%，深證跌0.2%，創業板指跌近0.3%。

【09︰25】中國恒大  （03333） 績後跌1.3%，開報17.86元。恒大上半年少賺56.2%至65.4億元人民幣，核心業務利潤為192.5億元人民幣，核心業務利潤率為7.2%，不派中期息。

【內房業績】恒大半年少賺56% 下半年可售貨量達9000萬平方米（第二版）

【09︰20】恒生指數開報25085點，跌91點。騰訊 （00700） 逆市造好升1.3%，開報537.5元，百勝中國今招股，港交所 （00388） 升近0.8%，開報390.4元。

【澳門旅遊】澳門夥騰訊及阿里巴巴推4億元獎賞計劃　旅客來澳最高可獲500元酒店房價優惠

【09︰15】人民幣中間價報6.8498，上調107點子。

【09︰13】即月期指開報25039點，跌36點或0.1%。

【09︰02】人行開展200億元人民幣逆回購操作，2500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠2300億元人民幣。

【08︰43】恒指黑期跌約153點，報25099點；道指期貨升16點，報28432點。

【08︰25】正通汽車  （01728） 中期業績盈轉虧，半年公司權益股東應佔虧損約13.66億元人民幣，去年同期為賺4.71億元人民幣，決定不派中期股息。

【業績】正通汽車中期轉蝕13.66億元人民幣　暫停派中期息

【08︰00】中國餐飲巨頭百勝中國  （新上市編號：09987） 今日起招股，預計9月10日掛牌。百勝中國IPO計劃發行4191.07萬股普通股，當中4%（即167.65萬股）為香港公開發售。百勝中國每股最高發行價為468元或60.39美元，一手50股，入場費為23636元。

【07︰30】道指收報28430點，跌223點或0.8%；標指創新高3510點後回軟，收報3500點，跌7點或0.2%；納指則在蘋果（美︰AAPL）及特斯拉（美︰TSLA）抽升帶動下續破頂。收報11775點，升79點或0.7%，再創收市新高。

港股ADR收報25033點，跌144點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報33.53元，跌0.27元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報529.67元，跌0.83元或近0.2%。恒指夜期跌96點，報24979點，低水198點。

道指跌223點港股ADR跌144點　美滙指數一度跌穿92水平

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 香港電視（01137） 小米集團－W（01810） 青島啤酒（00168） 北控城市資源（03718） 贛鋒鋰業（01772） 比亞迪股份（01211） 香港交易所（00388） 中國恒大（03333） 藍籌股

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