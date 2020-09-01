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【港股市況】恒指黑期跌約153點　百勝中國今日起招股（不斷更新）

即市財經 09:16 2020/09/01

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港股市況不斷更新

美股個別發展，市場對經濟前景憂慮未消除，加上中美關係不明朗，道指跌223點；納指則升79點再創收市高。港股若跟足ADR走勢，恒生指數9月開局料低開約144點，恒指料開報25033點。中國餐飲巨頭百勝中國  （新上市編號：09987） 今日起招股，入場費為23636元。

焦點新聞︰

【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元　市傳國際配售半天足額（第三版）

【新股IPO】百勝中國股東架構曝光 螞蟻集團持股幾多？

即市走勢︰

【09︰15】人民幣中間價報6.8498，上調107點子。

【09︰13】即月期指開報25039點，跌36點或0.1%。

【09︰02】人行開展200億元人民幣逆回購操作，2500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠2300億元人民幣。

【08︰43】恒指黑期跌約153點，報25099點；道指期貨升16點，報28432點。

【08︰25】正通汽車  （01728） 中期業績盈轉虧，半年公司權益股東應佔虧損約13.66億元人民幣，去年同期為賺4.71億元人民幣，決定不派中期股息。

【業績】正通汽車中期轉蝕13.66億元人民幣　暫停派中期息

【08︰00】中國餐飲巨頭百勝中國  （新上市編號：09987） 今日起招股，預計9月10日掛牌。百勝中國IPO計劃發行4191.07萬股普通股，當中4%（即167.65萬股）為香港公開發售。百勝中國每股最高發行價為468元或60.39美元，一手50股，入場費為23636元。

【07︰30】道指收報28430點，跌223點或0.8%；標指創新高3510點後回軟，收報3500點，跌7點或0.2%；納指則在蘋果（美︰AAPL）及特斯拉（美︰TSLA）抽升帶動下續破頂。收報11775點，升79點或0.7%，再創收市新高。

港股ADR收報25033點，跌144點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報33.53元，跌0.27元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報529.67元，跌0.83元或近0.2%。恒指夜期跌96點，報24979點，低水198點。

道指跌223點港股ADR跌144點　美滙指數一度跌穿92水平

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 藍籌股 騰訊控股（00700） 正通汽車（01728） ADR 期貨 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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