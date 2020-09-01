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【疫情焦點】全球累計逾2567萬確診　美國累計621萬

即市財經 08:15 2020/09/01

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【疫情焦點】全球累計逾2567萬確診　美國累計621萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月1日早上8時15分，全球累計25,674,177宗新冠肺炎確診病例，較上日增加163,959 宗。累計854,557死亡個案，較上日增加2,498宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 28,939 6,210,983 187,715
意大利 996 269,214 35,483
西班牙 7,237 462,858 29,094
法國 3,082 318,895 30,640
德國 634 244,802 9,371
中國 2 85,053 4,634
香港 0 4,811（確診/疑似） 89

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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