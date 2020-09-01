▲ 【疫情焦點】全球累計逾2567萬確診 美國累計621萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月1日早上8時15分，全球累計25,674,177宗新冠肺炎確診病例，較上日增加163,959 宗。累計854,557死亡個案，較上日增加2,498宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 28,939 6,210,983 187,715 意大利 996 269,214 35,483 西班牙 7,237 462,858 29,094 法國 3,082 318,895 30,640 德國 634 244,802 9,371 中國 2 85,053 4,634 香港 0 4,811（確診/疑似） 89

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱



8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：梁浩碩