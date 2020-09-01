【疫情焦點】全球累計逾2567萬確診　美國累計621萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月1日早上8時15分，全球累計25,674,177宗新冠肺炎確診病例，較上日增加163,959 宗。累計854,557死亡個案，較上日增加2,498宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|28,939
|6,210,983
|187,715
|意大利
|996
|269,214
|35,483
|西班牙
|7,237
|462,858
|29,094
|法國
|3,082
|318,895
|30,640
|德國
|634
|244,802
|9,371
|中國
|2
|85,053
|4,634
|香港
|0
|4,811（確診/疑似）
|89
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩