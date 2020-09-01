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【業績】正通汽車績後升3%　中期轉蝕13.66億元人民幣暫停派中期息

即市財經 12:04 2020/09/01

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【業績】正通汽車中期轉蝕13.66億元人民幣　暫停派中期息

正通汽車 （01728） 公布中期業績，正通汽車由盈轉虧，半年公司權益股東應佔虧損約13.66億元人民幣，去年同期為賺4.71億元人民幣，每股虧損55.7分人民幣。集團表示，鑒於新冠肺炎疫情進展嚴重，且其於可預見未來對本地及全球經濟造成的不明朗影響，決定不派中期股息，稱疫情後經濟復甦則恢復派息政策。

正通汽車股價平開後，反覆升3.1%，中午收報1元，成交1212.7萬元。

集團表示，上半年業績下滑的主要原因為新冠疫情（尤其是集團有16家4S店位於湖北省，其恢復正常營運的速度較其他地區更慢）以及緊張的資金鏈帶來的不利影響。

期內，正通汽車收益按年減少約47%至約92.41億元人民幣。整體毛利減少約40%至約12.3億元人民幣，毛利率升1.5個百分點至13.3%。

上半年共計銷售新車2.16萬部，按年下跌約58.6%，新車銷售收入約67.58億元人民幣，按年下跌52.1%。售後服務收入約17.7億元人民幣，按年跌27.3%。來自金融服務業務的利息及服務收入金額約3.67億元人民幣（來自外部客戶），按年減少21.2%。

正通汽車逆市升逾2%　貸款方銀團同意分期還款安排修訂

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 業績公布 正通汽車（01728）

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