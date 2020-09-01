▲ 【Zoom業績】Zoom季度按年多賺近33倍再上調全年指引 盤後升23%見400美元

視像會議程式Zoom（美︰ZM）受惠新冠肺炎疫情下在家工作及學校遠程教學人士廣泛使用，Zoom季度賺1.857億美元，按年升近33倍，經調整每股盈利92美仙，收入增逾3倍至6.635億美元，Zoom並再上調全年業績指引。Zoom盤後升23.3%，報400.99美元。

期內，擁有超過10名僱員的企業客戶，按年增長逾4倍至約37萬。

Zoom再次上調全年業績預期，將全年銷售額預期上調至23.7億至23.9億美元，調整後營運利潤上調至7.3億至7.5億美元。此前，Zoom已將全年銷售額預期上調至17.8億至18億美元，調整後營運利潤上調至3.55億至3.8億美元。

至於當季，Zoom表示預計銷售額為6.85億至6.90億美元，經調整每股盈利為73至74美仙。

撇除盤後升幅，Zoom股價收報325.1美元，升8.6%，今年以來累升近3.7倍。

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責任編輯︰梁浩碩