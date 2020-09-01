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道指跌223點港股ADR跌144點　美滙指數一度跌穿92水平

即市財經 07:33 2020/09/01

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道指跌223點港股ADR跌144點　美滙指數一度跌穿92水平

道指跌223點
美股個別發展，市場對經濟前景憂慮未消除，加上中美關係不明朗，道指收報28430點，跌223點或0.8%；標指創新高3510點後回軟，收報3500點，跌7點或0.2%；納指則在蘋果（美︰AAPL）及特斯拉（美︰TSLA）抽升帶動下續破頂。收報11775點，升79點或0.7%，再創收市新高。

港股ADR跌144點
港股ADR收報25033點，跌144點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報33.53元，跌0.27元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報529.67元，跌0.83元或近0.2%。恒指夜期跌96點，報24979點，低水198點。

紐約期油跌0.8%
原油價格下跌，美國能源資料署報告顯示，美國6月石油日產量增加42萬桶至近1044萬桶，紐約期油收報42.61美元，跌0.36美元或0.8%。布蘭特期油收報45.28美元，跌0.53元或1.2%。

美滙指數一度跌穿92水平
市場預期長時間維持低利率，美滙指數一度跌穿92，報92.16，跌0.2%。歐元兌美元報1.1938；美元兌日圓報105.93。

美國10年期債息報0.7厘。

紐約期金升0.2%
黃金價格受惠美元下跌，紐約期金收報1978.6美元，升3.7美元或0.2%。現貨金於1967美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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