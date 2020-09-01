【美股收市】蘋果Tesla拆股抽升  納指續破頂  道指仍挫223點 

市場對美經濟前景的憂慮仍未消退，中美關係亦不明朗，美股周一個別發展，道指標指反覆偏軟，納指則在蘋果（美︰AAPL）及特斯拉（美︰TSLA）抽升帶動下續破頂。

蘋果及特斯拉拆細股份周一正式生效，蘋果拉升3.4%，報129.04美元；Tesla更急飆12.6%，報498.32美元。

道指新貴Salesforce、安進(Amgen)分別升0.6%、0.1%，Honeywell回落1.7%。

美股個別發展，道指低後跌幅擴大，收報28430點，跌223點或0.8%；標指創新高3510點後回軟，收報3500點，跌7點或0.2%；納指收報11775點，升79點或0.7%，再創收市新高。

道指和標指均創自1984年以來最好的8月份表現。道指、標指、納指8月分別累升7.6%、76%、9.6%。

美國國會與白宮在推行新刺激經濟措施方面繼續僵持，聯儲局上周宣布引入「平均通脹目標」後，儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)周一表示，隨着新的政策框架到位，聯儲局下一步行動將轉向討論抗疫救經濟。預計儲局將討論的議題，包括把利率決策直接與充分就業掛鈎，以及可能擴大每月資產購買規模，以進一步提振經濟。目前不考慮控管債息曲線，惟未來有可能改變。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)認為，若公共衞生危機仍然存在不明朗局面，儲局量化寬鬆措施對經濟的刺激效用將有限。他表示，如果民眾把儲局措施視為關鍵，將是看錯方向，相關措施不是解決經濟問題的最佳選擇。

美滙指數回落，險守92關 ; 金價兩連升。紐約12月期金收市升3.7美元或0.2%，報1978.6美元；8月累計仍跌0.4%，是6個月來首度錄得單月下跌。

原油需求前景不明朗，油價回軟。紐約期油收市跌0.8%，每桶報42.61美元。倫敦布蘭特期油收市跌1.2%，報45.28美元。

市場觀望本周將發布一系列關鍵經濟數據，包括周二的ISM製造業採購經理指數(PMI)、周三「小非農」ADP就業數據，以及周五發布的非農業新增職位。

責任編輯：柯志宏

【美股焦點】道指新貴軟件股Salesforce有何亮點 可踢走元老埃克森美孚？

【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla曾升12%蘋果升4%（附蘋果拆股紀錄）