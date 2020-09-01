【美股焦點】道指新貴首日齊跌 Honeywell跌近2%表現最差

▲ 道指周一換馬，3隻道指新貴首日表現平平。

蘋果（美︰AAPL）周一（8月31日）拆股，道指成份股亦有變動，3隻道指新貴股份，軟件股Salesforce（美：CRM）、生物科技股安進藥廠（美：AMGN）及工業股Honeywell（美：HON）納入指數首日均錄得不同程度跌幅。

Honeywell跌幅達1.91%，報165.16美元；Salesforce股價跌0.91%，報268.63美元；安進跌0.38%，報252.17美元。由於道指為股價加權指數，股價數值愈高，權重亦愈高。Salesforce目前權重排行第三，安進則排第四；Honeywell權重排行為第十。

因為指數公式的關係，蘋果拆股後反而不利於道指，詳請見【下一頁】

另外，由於拆股因素影響，蘋果的權重排名由第一名跌至第十八，佔比由約12%降至不足3%。目前權重最大的成分股為聯合健康（美︰UNH），佔比約7%。

同時，道指亦剔出了原有成分股埃克森美孚（美：XOM）、輝瑞（美：PFE）及雷神（美：RTX）。

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編輯︰侯景成