  • 29°C
香港時間 : 2020901日 (二) 02:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股焦點】道指新貴首日齊跌 Honeywell跌近2%表現最差

即市財經 01:45 2020/09/01

分享：

道指周一換馬，3隻道指新貴首日表現平平。

蘋果（美︰AAPL）周一（8月31日）拆股，道指成份股亦有變動，3隻道指新貴股份，軟件股Salesforce（美：CRM）、生物科技股安進藥廠（美：AMGN）及工業股Honeywell（美：HON）納入指數首日均錄得不同程度跌幅。

Honeywell跌幅達1.91%，報165.16美元；Salesforce股價跌0.91%，報268.63美元；安進跌0.38%，報252.17美元。由於道指為股價加權指數，股價數值愈高，權重亦愈高。Salesforce目前權重排行第三，安進則排第四；Honeywell權重排行為第十。

因為指數公式的關係，蘋果拆股後反而不利於道指，詳請見【下一頁】

另外，由於拆股因素影響，蘋果的權重排名由第一名跌至第十八，佔比由約12%降至不足3%。目前權重最大的成分股為聯合健康（美︰UNH），佔比約7%。

同時，道指亦剔出了原有成分股埃克森美孚（美：XOM）、輝瑞（美：PFE）及雷神（美：RTX）。

相關文章︰【美股焦點】道指新貴Salesforce飆26%破頂 惟擬裁員1000人

【道指變天】埃克森美孚被剔出道指 老牌藍籌退場是宿命

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯︰侯景成

美股 Salesforce（美：CRM） Honeywell（美：HON）

上一篇文章

【美股市況】道指換馬跌逾200點　納指升1% 蘋果Tesla拆細後續漲（不斷更新）

下一篇文章

黎巴嫩駐德國大使阿迪卜 出任新總理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【放寬限聚令】小一小五小六中一中五中六及K3首先於9月23日復課　其餘班級9月29日復課
【放寬限聚令】小一小五小六中一中五中六及K3首先於9月23日復課　其餘班級9月29日復課
【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元　市傳國際配售半天足額、美股盤前升半成（第二版）
【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元　市傳國際配售半天足額、美股盤前升半成（第二版）
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期跌幅加深失守25000關（不斷更新）
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期跌幅加深失守25000關（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國IPO快開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國
【新股IPO】百勝中國IPO快開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla曾升12%蘋果升4%（附蘋果拆股紀錄）
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla曾升12%蘋果升4%（附蘋果拆股紀錄）