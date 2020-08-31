【美元危機】美滙失守92 聯儲局再放鴿 非美貨幣走強

▲ 美元走勢續弱，美滙指數曾失守92關。

美滙指數失92關口，重返2018年水平，一度低見91.99。歐元兌美元漲幅擴大到0.53%，再次觸及近兩年高點1.1966；英鎊兌美元短線拉升近40點，創2019年12月16日以來新高至1.3395。歐洲最新公布通帳數據差過預期，德國8月季調後CPI年率初值按年下跌0.1%。

另方面，聯儲局亦再度放鴿，副主席克拉里達（Richard Clarida）最新表示，聯儲局承諾不僅僅因為失業率下降而加息。他指出，即在沒有證據表明通脹持續或可能持續高於目標水平、或潛在金融穩定問題的情況下，低失業率本身並不會是聯儲局在新框架下「採取政策行動的充分誘因」。

關注克拉里達講話詳情，請看【下一頁】

市場預期未來聯儲局寬鬆政策持續，令美滙更添壓。另方面，近期歐洲的通脹數據低過預期，令非美貨幣再度走強。

另方面，上周日本首相安倍晉三辭職，令日圓一度轉強。澳洲銀行高級外匯策略員Rodrigo Catril表示，日圓升值反映安倍辭職令外界對「安倍經濟學」，以至日本央行寬鬆貨幣政策會否持續得產生疑問。

相關文章︰【美元危機】末日博士魯賓尼：美元可保領導地位 惟人民幣冒起會削弱美元影響力

【美元危機】大摩：美元是今年最佳避險貨幣

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯︰侯景成