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【新股IPO】華潤萬象生活上市 上半年核心利潤飆1倍

即市財經 23:27 2020/08/31

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華潤置地拆旗下物管公司華潤萬象生活上市

華潤置地 （01109） 宣布將旗下物管公司華潤萬象生活分拆上市，聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛。華潤萬象生活今年上半年錄得7.6億元（人民幣，下同）毛利，與去年同期比升59.1%，毛利率24.1%；溢利則大增76.1%至3.4億元，核心利潤更飆升1倍至3.6億元。

集團去年毛利為9.4億元，按年增41.6%，毛利率提高至18%，但由於去年投資物業公允價值收益大減84.8%，故年內溢利倒退13.7%至3.6億元；如計核心利潤，則上升74.9%至3.3億元。

華潤萬象生活於招股書表示，截至6月底，集團為約1億平方米住宅及商業物業建築提供物業管理服務，以及為560萬平方米購物中心提供商業運營服務。

派息政策方面，華潤萬象生活稱，計劃採用不低於可供分派年度核 心利潤35%的年度派息率。

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編輯：謝智聰

香港股票 物業管理 分拆 IPO 華潤置地（01109）

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