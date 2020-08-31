【美股焦點】宣布拆股後蘋果、Tesla爆升　全方位解構

▲ 除了正式拆股的蘋果及Tesla，市場現正猜測下一隻拆股的焦點大價股，亞馬遜（AMZN）、Google母公司Alphabet（GOOGL）均在討論之列

美股蘋果（AAPL）及Tesla（TSLA）宣布拆股後，股價旋即明顯跑出，大幅跑贏大市。而到了今日，即使蘋果及Tesla正式拆股，兩股股價亦未見轉弱跡象，足證散戶對美股定價權或持續提高。

從金融理論來說，股份拆細對企業基本面並無實質影響，持貨者手上股份數量雖增多，惟股價卻相應調低，意味持倉價值完全沒有變化，公司市值亦無額外增多減少，理應不構成買入或沽出考量。

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不過，從流動性角度來看，大價股一旦拆細，對散戶卻是利好消息。機構投資者「財雄勢大」，拆細或合股對他們而言往往並無分別，惟散戶資金相對緊絀，股份拆細將有助他們更容易參與相關焦點股炒作。過往因成本昂貴而卻步的散戶，有望在股份拆細後入場，分注買賣等操作亦更為靈活，令股份交投更見活躍。

事實上，蘋果2014年亦曾拆股，公司該年4月23日宣布「一拆七」後，股價在短短一個月內爆升15.5%，反映市場對大價股拆股的確甚為受落。當然，美股整體市場氣氛雖大幅轉佳，不少傳統經濟股卻仍然落後，故拆股炒作效應或僅適用在焦點熱炒股身上，其他股份的拆股利好憧憬或有限。

盛寶金融（香港）高級市場分析師潘梓生分析相關現象，同意單純按理論來看，拆股因素不會對股價產生影響，惟考慮到資金重新聚焦大型科技股，而拆股後散戶入場炒作成本將減低，隨散戶在美股市場的參與愈來愈高，且美國科技股動力不俗，資金或借勢進一步炒高，引領蘋果、Tesla等拆股股份上漲。

市場現正猜測下一隻拆股的焦點大價股，亞馬遜（AMZN）、Google母公司Alphabet（GOOGL）均在討論之列。潘梓生相信，若市場氣氛無大變化，拆細後炒高的套路或將持續。

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記者：莫亦熙