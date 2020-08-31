新股認購反應熾熱　帶動7月份港元存貸款應聲增

▲ 7月份銀行存款總額按月升2.7%，其中港元存款升4.2%。

金管局統計資料顯示，7月份銀行存款總額按月升2.7%，其中港元存款升4.2%。貸款方面，單月貸款款與墊款總額升1.7%。金管局指，增長主要受新股認購活動所帶動。

若撇除新股認購貸款及所產生的存款，7月存款總額及港元存款，分別上升1.5%及1.8%，而貸款與墊款總額則微升0.1%。

信貸增長方面，7月份年度化貸款增長20.4%；今年初至7月底，年度化貸款增長8.2%。若撇除新股招股影響，以上兩個增長分別下降至1.2%及5.4%。

人民幣方面，本地存款升2.9%至6,582.8億元人民幣。若計及人民幣存款證餘額，7月份人民幣資金池規模6,992億元人民幣。

7月新批樓按傾款額按月跌近1成

住宅按揭方面，7月份新申請貸款個案按月少4.2%至13,246宗；新批按揭貸款減少9.8%至430億元。期內，新取用按揭貸款額較6月份增加7.3%至314億元。

7月底未償還按揭貸款總額按月增加0.9%至約1.53萬億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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