【新股IPO】武漢概念股福祿控股更新招股書 招銀國際為獨家保薦人 傳本周過聆訊

▲ 福䘵網絡更新招股書。

「武漢概念股」虛擬商品及服務提供商福祿控股更新招股書，據最新資料招銀國際為獨家保薦人。據內地傳媒引述知情人士稱，福祿控股預計在本周通過上市聆訊，並將很快在港交所上市。福祿網絡為疫情爆發後，武漢光谷互聯網企業海外上市第一股。

截至2020年3月31日止12個月，集團平台合共為逾910家虛擬商品提供商及逾1450個虛擬商品消費場景促成交易。截至2020年3月31日止3個月，集團完成了逾1.15億份訂單，並促成了總網站成交金額（GMV）約37億元人民幣的交易。自集團成立起直至2020年3月31日，其平台向逾4.6億名消費者銷售了逾22000種虛擬商品。

根據弗若斯特沙利文的資料：以2019年收入計，福祿控股是中國最大的第三方虛擬商品及服務平台運營商，市場份額為7.7%；以2019年收入及GMV計，福祿控股是中國最大的第三方文娛相關虛擬商品及服務平台運營商，市場份額分別為11.7%及7.6%；以2019年收入及GMV計，集團是中國最大的第三方遊戲相關虛擬商品及服務平台運營商，市場份額分別為11.8%及6.6%。以2019年收入及GMV計，公司在中國生活服務及通信行業中的虛擬商品及服務提供商中分別排名第五及第七。

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作為第三方虛擬商品及服務供應商，福祿控股提供不同行業(包括文娛、遊戲、通信及生活服務相關行業)的虛擬商品相關服務及增值服務，並促成各類虛擬商品銷售，包括會員卡、應用程序內或遊戲內虛擬貨幣、虛擬卡、電子代金券、會員福利、遊戲消耗品或功能及流量包。

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編輯︰侯景成