【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）

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百勝中國 （09987） 第二上市今日在港掛牌，美股昨晚回升，帶動百勝中國美股股價至53.2美元，相當於港股折算412.33港元，較港IPO價412元高0.1%，縱使暗盤價偏軟，掛牌首日股價仍有望穩步造好，
百勝自3月中低見38.33美元，股價一度累升逾50%，至高見59.05美元，相當於港股457.64港元，隨美股表現轉反覆，百勝中國也回吐，至目前53.2美元，高位回吐9.9%。
（截至香港9月10日 5：45）
|時間
|百勝中國美股
（折算港元）
|港股水位
（即美股較港股定價412元比較）
|9/9
收市
|412.33
|美股貴0.1%
|8/9
收市
|405.42
|美股轉平1.6%或6.58元
|7/9
盤前
|416.33
美股休市
|美股貴1%或4.33元
|4/9
收市
|417.21
|美股貴1%或5.21元
|3/9
收市
|433.394
|美股貴5.2%或21.39元
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記者：譚志偉