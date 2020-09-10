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【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）

即市財經 05:48 2020/09/10

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百勝中國 （09987） 第二上市今日在港掛牌，美股昨晚回升，帶動百勝中國美股股價至53.2美元，相當於港股折算412.33港元，較港IPO價412元高0.1%，縱使暗盤價偏軟，掛牌首日股價仍有望穩步造好，

百勝自3月中低見38.33美元，股價一度累升逾50%，至高見59.05美元，相當於港股457.64港元，隨美股表現轉反覆，百勝中國也回吐，至目前53.2美元，高位回吐9.9%。

下一頁：百勝中國9987暗盤跌2.9%

（截至香港9月10日 5：45）

時間 百勝中國美股
（折算港元）		 港股水位
（即美股較港股定價412元比較）
9/9
收市		 412.33 美股貴0.1%
8/9
收市		 405.42 美股轉平1.6%或6.58元
7/9
盤前		 416.33
美股休市		 美股貴1%或4.33元
4/9
收市		 417.21 美股貴1%或5.21元
3/9
收市		 433.394 美股貴5.2%或21.39元

【新股IPO】百勝中國近14萬人認購　一手中籤率25%　認購14手才穩獲一手

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