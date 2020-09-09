【新股IPO】百勝中國9987上市水位盡失　美股較港招股價低（不斷更新）

百勝中國 （新上市編號：09987） 在港啟動招股，9月10日掛牌，百勝中國香港最終發售價將於9月4日定價，並以美股前一交易日收市價為參考。百勝中國最終將港IPO定價為412元，較招股價上限468元低12%。即使百勝中國於4日定價，但與其正式上市日相差3個交易日，百勝中國美股（美：YUMC）走勢成為其港股首掛表現的重要參考。

至周三（9日）中午，百勝中國美股最新價，較港IPO招股定價更低。

百勝自3月中低見38.33美元，至今股價一度累升逾50%，百勝曾高見59.05美元，相當於港股457.64港元，隨美股表現轉反覆，百勝中國也回吐，百勝中國周二（8日）收市報52.32美元，折合每股約405.4港元。

百勝中國近14萬人認購，一手中籤率僅25%，認購33萬元才穩獲一手，詳情可看【下一頁】

【新股IPO】百勝中國入場費超貴 首日表現有期待？

（截至香港9月9日 7：00）

時間 百勝中國美股

（折算港元） 港股水位

（即美股較港股定價412元比較） 8/9

收市 405.42 美股轉平1.6%或6.58元 7/9

盤前 416.33

美股休市 美股貴1%或4.33元 4/9

收市 417.21 美股貴1%或5.21元 3/9

收市 433.394 美股貴5.2%或21.39元

中國最大第三方虛擬商品及服務企業 - 福祿控股現正公開招股 - 網上白表申請 www.eipo.com.hk

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

關文章：

【新股IPO】百勝中國要入場可先買美股

記者：譚志偉