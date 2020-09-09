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【新股IPO】百勝中國9987上市水位盡失　美股較港招股價低（不斷更新）

即市財經 12:49 2020/09/09

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百勝中國 （新上市編號：09987） 在港啟動招股，9月10日掛牌，百勝中國香港最終發售價將於9月4日定價，並以美股前一交易日收市價為參考。百勝中國最終將港IPO定價為412元，較招股價上限468元低12%。即使百勝中國於4日定價，但與其正式上市日相差3個交易日，百勝中國美股（美：YUMC）走勢成為其港股首掛表現的重要參考。

至周三（9日）中午，百勝中國美股最新價，較港IPO招股定價更低。

百勝自3月中低見38.33美元，至今股價一度累升逾50%，百勝曾高見59.05美元，相當於港股457.64港元，隨美股表現轉反覆，百勝中國也回吐，百勝中國周二（8日）收市報52.32美元，折合每股約405.4港元。

百勝中國近14萬人認購，一手中籤率僅25%，認購33萬元才穩獲一手，詳情可看【下一頁

【新股IPO】百勝中國入場費超貴 首日表現有期待？

（截至香港9月9日 7：00）

時間 百勝中國美股
（折算港元）		 港股水位
（即美股較港股定價412元比較）
8/9
收市		 405.42 美股轉平1.6%或6.58元
7/9
盤前		 416.33
美股休市		 美股貴1%或4.33元
4/9
收市		 417.21 美股貴1%或5.21元
3/9
收市		 433.394 美股貴5.2%或21.39元

 

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關文章：

【新股IPO】百勝中國要入場可先買美股

記者：譚志偉

香港股票 百勝中國（美：YUMC） IPO 百勝中國－S（09987）

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【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄270億元　超購303倍（不斷更新）
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