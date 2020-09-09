【新股IPO】百勝中國9987上市水位盡失　美股較港招股價低（不斷更新）

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【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄270億元 超購303倍（不斷更新）
百勝中國 （新上市編號：09987） 在港啟動招股，9月10日掛牌，百勝中國香港最終發售價將於9月4日定價，並以美股前一交易日收市價為參考。百勝中國最終將港IPO定價為412元，較招股價上限468元低12%。即使百勝中國於4日定價，但與其正式上市日相差3個交易日，百勝中國美股（美：YUMC）走勢成為其港股首掛表現的重要參考。
至周三（9日）中午，百勝中國美股最新價，較港IPO招股定價更低。
百勝自3月中低見38.33美元，至今股價一度累升逾50%，百勝曾高見59.05美元，相當於港股457.64港元，隨美股表現轉反覆，百勝中國也回吐，百勝中國周二（8日）收市報52.32美元，折合每股約405.4港元。
百勝中國近14萬人認購，一手中籤率僅25%，認購33萬元才穩獲一手，詳情可看【下一頁】
（截至香港9月9日 7：00）
|時間
|百勝中國美股
（折算港元）
|港股水位
（即美股較港股定價412元比較）
|8/9
收市
|405.42
|美股轉平1.6%或6.58元
|7/9
盤前
|416.33
美股休市
|美股貴1%或4.33元
|4/9
收市
|417.21
|美股貴1%或5.21元
|3/9
收市
|433.394
|美股貴5.2%或21.39元
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記者：譚志偉