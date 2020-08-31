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【保就業計劃】第二期保就業計劃開始申請　首日5.4萬人登記

即市財經 22:52 2020/08/31

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第二期保就業計劃今日開始接受申請，截至下午6時，共接獲近5.2萬名僱主及超過2,000名自僱人士申請。

政府第二輪保就業計劃（ESS）今日起接受申請。政府晚上宣布，截至下午6時，首日共接獲近5.2萬名僱主及超過2,000名自僱人士申請。其中，96%的僱主已成功申請過第一期保就業資助。

政府發言人指，會迅速處理所有申請，預計大部分合資格而又能提供正確資料的僱主，可在提出申請後3至4星期獲發放工資補貼。

完成審核申請後，「保就業」計劃秘書處會透過電郵及手機短訊（SMS）通知成功申請者的申請結果。申請者亦可登入「保就業」計劃網頁，查詢獲批的補貼金額及承諾今年9月至11月的受薪僱員人數。

政府提醒，自僱人士如有「自僱人士強積金戶口」並在今年3月31日戶口仍未取消，並且未曾在「保就業」計劃第一期獲得一筆過7,500元資助，也可在第二期工資補貼申請期間提交申請。

合資格的僱主和自僱人士，可於9月13日晚上11時59分前，透過「保就業」計劃網頁提交第二期工資補貼的申請。

如有查詢，亦可電郵至enquiry@employmentsupport.hk或致電「保就業」計劃熱線1836 122。

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編輯：趙穎妍

自僱 就業 經濟 自僱人士 保就業 補貼 香港 強積金

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