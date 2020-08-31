渣打開設大灣區CEO職位 渣打台灣CEO林遠棟出任

▲ 渣打開設大灣區行政總裁一職

渣打 （02888） 表示，為迎接大灣區機遇，宣佈增設大灣區行政總裁一職，現任台灣區行政總裁林遠棟將出任此新職位，生效日期擬為10月1日。渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正表示，渣打已經把大灣區發展提升至重點策略領域，今次委任反映集團對大灣區發展的長遠承諾。

洪丕正又指，隨著大灣區政策進一步落實，將強化區內的金融及經濟活動，並產生更大的跨境金融服務需求。他期望憑藉林遠棟豐富的銀行經驗，進一步強化跨境業務，抓緊中國市場開放及人民幣國際化帶來的機遇，為大灣區個人和企業客戶提供更優質創新的金融服務。

林遠棟擁有超過25年的銀行經驗，此前曾擔任美國銀行中國區總裁及德意志銀行（中國）企業銀行的要職。他早於1995年透過管理培訓生計劃加入渣打銀行，曾在香港及上海零售及企業銀行部門出任多項要職，2017年重新加入渣打銀行出任台灣區行政總裁。

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記者：謝智聰