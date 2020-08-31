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【第三波疫情】上季內地訪港客新造保費 連降四季按年跌93%

股樓投資 22:27 2020/08/31

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保險業監管局（保監局）日前公布2020年上半年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到3,137億元，較去年同期增長6%。而在長期業務中，由於跨境人流持續受到限制，源自內地訪客的新造保單保費從第一季的54億元，按季下跌84.5%至第二季的8.39億元，亦連跌四季。而以按年計，上季內地訪客的新造保單保費金額大跌93%。上半年整體金額，則按年下跌76%至62億元，佔個人業務總額9.6%。

【摩笛吹奏】大摩加入唱好行列 大行對友邦最新目標價一覽   請情請看【下一頁】

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保監局同時公布，期內長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為655億元，下跌34.4%：主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為607億元，下跌35.3%；以及投資相連業務，其新造保單保費為46億元，下跌21.4%。保險公司於今年上半年共發出約46,000份合資格延期年金保單，帶來32億元新造保單保費，佔個人業務總額4.9%。

至於一般保險業務，今年上半年一般保險業務的毛保費為335億元，上升9.7%，淨保費為228億元，上升8.8%。受直接業務帶動，整體承保利潤由4.3億元上揚至6.24億元。鑑於疫情未有放緩跡象，其對保費收入及盈利的影響將在未來數季愈趨明顯。

撰文 : 李尚毅

保誠（02378） 宏利金融－S（00945） 友邦保險（01299） 經濟

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