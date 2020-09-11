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【新股IPO】中通快遞已過聆訊第4季第二上巿 阿里是第二大股東 集資20億美元

股樓投資 20:27 2020/09/11

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再有中概股回流香港上市！

消息指，中通快遞已通過上市聆訊，此前曾透露有意於第４季度完成上市，意味很快會成為本港第六隻回流香港市場的中概股；據悉集資20億美元（約156億港元）由高盛及作上市安排行。

目前，中通快遞市值為245億美元，是三通一達中市值最高的一家。

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中通快遞創立於2002年5月8日，是一間以快遞為核心業務，集跨境、快運、商業、雲倉、航空、金融、智能、傳媒等生態板塊於一體的綜合物流服務企業；2016年10月27日在美國紐交所上市。

截至今年6月底，全網服務網點近30,000個，轉運中心90個，直接網路合作夥伴逾5,000家，幹綫運輸車輛逾9900輛（其中逾7,100輛為高運力牽引車），幹綫運輸線路超過3,400條，網路通達98%以上的區縣。

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記者：張以正

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