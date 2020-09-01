【AI預警】人工智能分析天氣數據　預測人體敏感風險

身體對環境敏感是愈來愈多現代人的煩惱，有人在天氣變化或換季時皮膚和呼吸系統就會感到不適或痕癢。美國最近就有一項能對觸發人體敏感的環境因素作出分析，並預測風險的免費服務面世。

這項名為「Allergy Insights with Watson」的服務，由The Weather Channel提供，背後集結了人工智能、天氣相關數據、以及雲端技術而成。



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致敏原因多樣 難評估風險

讀者或許會想，身體敏感不外乎與濕度或者空氣中微粒水平等有關，預測有需要動用人工智能嗎？但事實上，引致敏感的因素相當多樣化和複雜，每個患者的反應也未必一樣，令我們對致敏原因一直沒有清晰定論也未能準確預測風險，連患者本人也可能只是憑經驗和感覺作粗略估計。The Weather Channel研究團隊甚至指出，有一半的身體敏感患者其實並不肯定引起他們不適的環境致敏源是什麼。

花粉不是可靠指標

某些追蹤環境致敏水平的技術，是透過分析空氣中有多少花粉來預測，因為花粉被廣泛認定是一種主要的致敏物質。但The Weather Channel的科學家認為，雖然的確有很多人對花粉敏感，但花粉的數據往往太分散和片面，所以花粉濃度並不是一個可靠的致敏風險指標。綜合分析大量的天氣和環境數據，才是令預測更全面準確的方法。



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改以全面環境數據為基礎

Allergy Insights with Watson幕後的人工智能，採用了可能是業界第一個不以花粉為重心，卻把氣溫、濕度、降雨量、風速、露水量以及去除了私隱資料的個人健康狀況以及地理位置等參數都包括在內的致敏預測模型。

該免費服務現時已透過The Weather Channel 的流動應用程式和 weather.com 網站推出。它會預測未來15天的綜合敏感風險以及未來3天的特定季節性致敏物質水平，並提供相應的提示、天氣與致敏風險關係的解說、減低致敏風險的建議等。至於花粉濃度仍然會被包括服務的資訊中，以提示敏感患者。

預測人體敏感風險，和預測天氣的確有相同之處。譬如我們雖然知道多雲就可能下雨，但結果會否成真還要視乎日照、風向和濕度等因素。所以這是一個人工智能派上用場的理想場景，而我們可以預計，相關技術在其他領域的應用例子會越來越多。