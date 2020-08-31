【渣打2888】渣打設大灣區行政總裁 台灣區CEO林遠棟出任

渣打集團（02888）部署強攻大灣區，宣布將新增大灣區行政總裁一職，現任台灣區行政總裁林遠棟將出任此職位，預計於今年10月1日上任。他將與香港區行政總裁禤惠儀及中國區行政總裁張曉蕾緊密合作，共同帶領及推動大灣區的發展戰略及統籌各業務的跨境合作。

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林遠棟有逾25的銀行經驗，曾任美國銀行中國區總裁及德意志銀行（中國）企業銀行的要職。他早在1995年透過管理培訓生計劃加入渣打銀行，曾在香港及上海零售及企業銀行部門出任多項要職，在2017年再重新加入渣打出任台灣區行政總裁。

渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正表示，大灣區成為該行的重點策略領域，隨著大灣區利好政策進一步落實，將強化區內的金融及經濟活動，並產生更大的跨境金融服務需求。他表示，設立大灣區行政總裁一職，充份反映該行對大灣區發展的長遠承諾，期望憑藉林遠棟豐富的銀行經驗，進一步強化跨境業務專長，並抓緊中國市場開放及人民幣國際化帶來的機遇，為大灣區個人和企業客戶提供更優質創新的金融服務。

國際銀行近年視珠三角為重要發展地，2018年底，滙豐(00005)中國亦宣布任命兩名廣東業務聯席行政總裁，分別由廣東工商金融董事總經理王立偉及廣東零售銀行及財富管理業務總經理李樺倫兼任，務求在珠三角打造具規模市場。

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