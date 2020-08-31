【儲局放鴿】聯儲局副主席克拉里達︰不會僅因失業率下跌而加息

▲ 克拉里達稱，儲局不會僅因失業率下跌而加息。

聯儲局近期頻頻放鴿，繼主席鮑威爾上周於Jackson Hole央行銀行家年會上周宣布放寬通脹目標後，副主席克拉里達（Richard Clarida）最新表示，聯儲局承諾不僅僅因為失業率下降而加息，同時亦否認了負利率的可行性。

據外媒報道，克拉里達在彼得森國際經濟研究所的演講中，談到了聯儲局思維上的重大政策轉變，承認過去的貨幣策，並不適用於現時全球長期低利率的情況。

聯儲局上周發表了新的貨幣政策框架聲明，改用平均通脹目標，打算讓通脹率於「某些時間」高於2％目標。

更多鮑威爾Jackson Hole講話內容及儲局政策框架變動，請看【下一頁】

克拉里達表示︰「我和我的同事們相信，這個新框架代表著我們貨幣政策戰略的關鍵而穩健的發展，將使聯儲在當今和未來執行政策的世界中，能夠持續不斷地實現我們的目標。」

他續表示，上述政策框架變化傳達了儲局的觀點，即在沒有證據表明通脹持續或可能持續高於目標水平、或潛在金融穩定問題的情況下，低失業率本身並不會是聯儲局在新框架下「採取政策行動的充分誘因」。

相關文章︰【中國經濟】聯儲局容許通脹超過2% 中國將面臨3大挑戰

【美股焦點】聯儲局會議紀要出爐 憂疫情對經濟構成重大風險

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯︰侯景成