  • 30°C
香港時間 : 2020831日 (一) 22:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【儲局放鴿】聯儲局副主席克拉里達︰不會僅因失業率下跌而加息

即市財經 21:39 2020/08/31

分享：

克拉里達稱，儲局不會僅因失業率下跌而加息。

聯儲局近期頻頻放鴿，繼主席鮑威爾上周於Jackson Hole央行銀行家年會上周宣布放寬通脹目標後，副主席克拉里達（Richard Clarida）最新表示，聯儲局承諾不僅僅因為失業率下降而加息，同時亦否認了負利率的可行性。

據外媒報道，克拉里達在彼得森國際經濟研究所的演講中，談到了聯儲局思維上的重大政策轉變，承認過去的貨幣策，並不適用於現時全球長期低利率的情況。

聯儲局上周發表了新的貨幣政策框架聲明，改用平均通脹目標，打算讓通脹率於「某些時間」高於2％目標。

更多鮑威爾Jackson Hole講話內容及儲局政策框架變動，請看【下一頁】

克拉里達表示︰「我和我的同事們相信，這個新框架代表著我們貨幣政策戰略的關鍵而穩健的發展，將使聯儲在當今和未來執行政策的世界中，能夠持續不斷地實現我們的目標。」

他續表示，上述政策框架變化傳達了儲局的觀點，即在沒有證據表明通脹持續或可能持續高於目標水平、或潛在金融穩定問題的情況下，低失業率本身並不會是聯儲局在新框架下「採取政策行動的充分誘因」。

相關文章︰【中國經濟】聯儲局容許通脹超過2% 中國將面臨3大挑戰

【美股焦點】聯儲局會議紀要出爐 憂疫情對經濟構成重大風險

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯︰侯景成

 

貨幣政策 鮑威爾 負利率 加息 美國聯儲局

上一篇文章

【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 股價齊升（附蘋果拆股紀錄）

下一篇文章

【美股焦點】蘋果拆細　終於可以入貨？　散戶參與度高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億
【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億
【恒指夜期】美股開市分化　恒指夜期倒跌低水121點（不斷更新）
【恒指夜期】美股開市分化　恒指夜期倒跌低水121點（不斷更新）
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【放寬限聚令】小一小五小六中一中五中六及K3首先於9月23日復課　其餘班級9月29日復課
【放寬限聚令】小一小五小六中一中五中六及K3首先於9月23日復課　其餘班級9月29日復課
【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？
【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？
【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元　市傳國際配售半天足額、美股盤前升半成（第二版）
【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元　市傳國際配售半天足額、美股盤前升半成（第二版）