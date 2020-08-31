【每日焦點】專家料感染追蹤App私隱風險低　Facebook控告IG虛假互動供應商

▲ 外界對「感染追蹤App」存有不少憂慮，涉及運作效果與私隱等議題；Facebook日前在英美正式控告虛假互動服務供應商，嚴打「Fake Followers」造假數現象。

港府早前徵求開發商協助建立感染風險通知系統及應用程式，此App可望即將在本港投入使用，但外界對此存有不少憂慮，涉及運作效果與私隱等議題，本地科技業界專家接受訪問時剖析，需要注意技術與應用上所衍生的問題。

對於應用程式的成效而言，專家指市民的參與性成關鍵，影響其實際成效。又建議用戶如有疑慮，可自行關閉手機應用內的GPS定位資訊的權限，甚至是直接刪除程式。又指，「感染風險通知應用程式」需視乎其發行商的網絡保安，例如資料的儲存地點和時間，是直接銷毀抑或永久儲存；強調透明度愈高，用戶使用時就更加安心。

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另一方面，新冠肺炎疫情催化網絡安全問題重新獲得重視，企業實施留家遙距工作，更有不少商戶轉型網店促銷。不過，有社交媒體平台就如Facebook（Fb）、Instagram（IG）的「Like數」和粉絲人數等，就成為計算廣告收入的主要工具，更有不少KOL和網紅藉着「買粉絲」、「買Like」來增加人氣，以提高身價。

Fb於日前表示，一間名為Nakrutka的服務供應商，利用Bot和自動化程序，在IG上製造虛假的平台互動。此外，公司亦控告英國開發商MobiBurn，指控其未能完全遵守Fb的審核請求，並使用惡意軟件開發工具包（SDK）來收集用戶數據，包括姓名、性別、時區、電郵等。

Facebook控告IG虛假互動供應商 禁「買粉絲」、「買Like」

責任編輯：施雯雯