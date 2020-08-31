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【TikTok拆骨】CNBC：TikTok拆售交易最快周二公布　微軟、甲骨文成大熱

即市財經 21:05 2020/08/31

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CNBC：TikTok拆售交易最快周二公布

美國要求抖音母企字節跳動拆售社交平台TikTok美國業務，CNBC引述消息報道，TikTok最快周二公布拆售美國、新西蘭和澳洲業務的商議買家。報道指，TikTok相關業務兩大潛在買家包括：微軟（Microsoft，美：MSFT）、沃爾瑪（Walmart，美：WMT）合組財團，以及甲骨文（Oracle，美：OTCL）。

報道預料，字節跳動將以200億至300億美元（約1,550億至2,325億港元）出售TikTok相關業務。

不過，報道指，即使TikTok宣布洽售對象，整個交易也可能被中國政府所拖慢。字節跳動周末發聲明指，出售TikTok美國業務需要獲中國政府批准。

於盤前交易時段，微軟跌0.8%，沃爾瑪暫跌1.23%，而甲骨文則跌1%。

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編輯：麥德銘

美股 社交平台 抖音 字節跳動 微軟（Microsoft，美：MSFT） 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 沃爾瑪（Walmart，美：WMT）

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