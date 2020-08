【美國大選】伊萬卡被姑媽狠批自大：迷你特朗普

▲ 特朗普姐姐瑪麗安狠批美國第一千金伊萬卡性格自大,形容伊萬卡是迷你版特朗普。

美國大選將於11月3日舉行,美國總統特朗普(Donald Trump)的家庭關係受到關注。特朗普姪女再披露與83歲的姑媽、特朗普姐姐瑪麗安的對話錄音。瑪麗安狠批美國第一千金伊萬卡性格自大,形容伊萬卡是迷你版特朗普。

特朗普姪女瑪莉(Mary Trump)公開和姑媽瑪麗安(Maryanne Trump Barry),於2018至19年的私人對話。瑪麗安在談話間明顯對伊萬卡非常不滿:

她(伊萬卡)是迷你特朗普,但他(特朗普)完全被迷住。他一直如此,她一直是他最喜愛的人。 (She's a mini Donald, but yet he's besotted with her. He always has been. She's always been his favorite.)

伊萬卡2018年在Instagram上載抱著兒子的溫馨照,但當時特朗普政府大力打擊非法移民,不少非法移民父母被迫與子女分開。美國名嘴Samantha Bee用粗言斥責伊萬卡,因此受到爭議。

瑪麗安在對話提到此事,她指「該死的伊萬卡」(Damn Ivanka)發佈照片的同日,新聞卻報導非法移民兒童與家人分離的慘況。她更表示:「我以前從未聽過Samantha Bee,但我無法責怪她。」(I never heard of Samantha Bee before. I couldn't blame what she said.)

當談及特朗普次子Eric Trump時,瑪麗安更直言對方「公認是白痴。」(Eric's become the moron publicly,)

瑪莉早前出版新書《Too Much and Never Enough: How My Family Created The World's Most Dangerous Man》,其律師透露特朗普家族有財產糾紛後,瑪莉開始錄音作為證據。

責任編輯:鄭錦玲